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People dergisi bu yılın 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Chris Evans
People dergisi bu yılın 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Chris Evans
People dergisi, bu yılın 'yaşayan en seksi erkeğini' Chris Evans olarak belirledi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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фото, chris evans, seksi, people dergisi
фото, chris evans, seksi, people dergisi

People dergisi bu yılın 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Chris Evans

15:33 08.11.2022
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People dergisi, bu yılın 'yaşayan en seksi erkeğini' Chris Evans olarak belirledi.
© AFP 2022 / VALERIE MACON

Marvel evreninde Kaptan Amerika'yı canlandıran Chris Evans, People dergisi tarafından yılın 'Yaşayan En Seksi Adamı' seçildi.

Marvel evreninde Kaptan Amerika&#x27;yı canlandıran Chris Evans, People dergisi tarafından yılın &#x27;Yaşayan En Seksi Adamı&#x27; seçildi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / VALERIE MACON

Marvel evreninde Kaptan Amerika'yı canlandıran Chris Evans, People dergisi tarafından yılın 'Yaşayan En Seksi Adamı' seçildi.

© AFP 2022 / ROBYN BECK

Stephen Colbert'in gece şovunda ve derginin web sitesinde açıklanan sonuca göre Evans, unvanı geçen senenin 'en seksisi' seçilen Paul Rudd'dan aldı.

Stephen Colbert&#x27;in gece şovunda ve derginin web sitesinde açıklanan sonuca göre Evans, unvanı geçen senenin &#x27;en seksisi&#x27; seçilen Paul Rudd&#x27;dan aldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / ROBYN BECK

Stephen Colbert'in gece şovunda ve derginin web sitesinde açıklanan sonuca göre Evans, unvanı geçen senenin 'en seksisi' seçilen Paul Rudd'dan aldı.

© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS

Evans, konuyla ilgili olarak "Annem çok mutlu olacak. Yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu onun gerçekten övünebileceği bir şey" ifadelerini kullandı.

Evans, konuyla ilgili olarak &quot;Annem çok mutlu olacak. Yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu onun gerçekten övünebileceği bir şey&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS

Evans, konuyla ilgili olarak "Annem çok mutlu olacak. Yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu onun gerçekten övünebileceği bir şey" ifadelerini kullandı.

© AFP 2022 / MANDY WANG

Evans ayrıca, unvanı nedeniyle yakın arkadaşlarının 'dalga konusu olacağını' da söyledi.

Evans ayrıca, unvanı nedeniyle yakın arkadaşlarının &#x27;dalga konusu olacağını&#x27; da söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / MANDY WANG

Evans ayrıca, unvanı nedeniyle yakın arkadaşlarının 'dalga konusu olacağını' da söyledi.

© AFP 2022 / MICHAEL TRAN

Daha önce evlenmeyen ve henüz çocuk sahibi olmayan oyuncu, People dergisine mutlaka bir gün evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

Daha önce evlenmeyen ve henüz çocuk sahibi olmayan oyuncu, People dergisine mutlaka bir gün evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / MICHAEL TRAN

Daha önce evlenmeyen ve henüz çocuk sahibi olmayan oyuncu, People dergisine mutlaka bir gün evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

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