People dergisi bu yılın 'yaşayan en seksi erkeğini' seçti: Chris Evans

Marvel evreninde Kaptan Amerika'yı canlandıran Chris Evans, People dergisi tarafından yılın 'Yaşayan En Seksi Adamı' seçildi.
Marvel evreninde Kaptan Amerika'yı canlandıran Chris Evans, People dergisi tarafından yılın 'Yaşayan En Seksi Adamı' seçildi.
Stephen Colbert'in gece şovunda ve derginin web sitesinde açıklanan sonuca göre Evans, unvanı geçen senenin 'en seksisi' seçilen Paul Rudd'dan aldı.
Stephen Colbert'in gece şovunda ve derginin web sitesinde açıklanan sonuca göre Evans, unvanı geçen senenin 'en seksisi' seçilen Paul Rudd'dan aldı.
Evans, konuyla ilgili olarak "Annem çok mutlu olacak. Yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu onun gerçekten övünebileceği bir şey" ifadelerini kullandı.
Evans, konuyla ilgili olarak "Annem çok mutlu olacak. Yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu onun gerçekten övünebileceği bir şey" ifadelerini kullandı.
Evans ayrıca, unvanı nedeniyle yakın arkadaşlarının 'dalga konusu olacağını' da söyledi.
Evans ayrıca, unvanı nedeniyle yakın arkadaşlarının 'dalga konusu olacağını' da söyledi.
Daha önce evlenmeyen ve henüz çocuk sahibi olmayan oyuncu, People dergisine mutlaka bir gün evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
Daha önce evlenmeyen ve henüz çocuk sahibi olmayan oyuncu, People dergisine mutlaka bir gün evlenip çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.