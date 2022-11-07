https://sputniknews.com.tr/20221107/zeynep-bastik-konserini-yarida-kesti-guvenligimden-endise-ettim-yaralanmadan-kil-payi-kurtuldum-1063153874.html

Zeynep Bastık konserini yarıda kesti: 'Güvenliğimden endişe ettim, yaralanmadan kıl payı kurtuldum'

Zeynep Bastık konserini yarıda kesti: 'Güvenliğimden endişe ettim, yaralanmadan kıl payı kurtuldum'

Mersin'de kendisine ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız olan Zeynep Bastık konseri yarıda kesti. Bastık sosyal medya hesabından yaptığı... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T14:11+0300

2022-11-07T14:11+0300

2022-11-07T14:11+0300

şarkıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063153406_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aa00f8e49984518104e2ad7d937928b8.jpg

Şarkıcı Zeynep Bastık, dün akşam Mersin'de sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Bastık konseri yarıda kesmek zorunda kaldı.Sahnede seyircilerden yüzüne lazer ışık tutulmasından rahatsız olan şarkıcı, sevenlerini uyardı. Işığın ardından sahneye pet şişe atılmasıyla sinirlenen Bastık, son 3 şarkı kala konserini bitirdi.‘Aklım almıyor’Konserinde yaşadığı talihsiz anların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:"Dün akşamki konserimiz harika başlayıp, belli bir yere kadar da harika devam etti. Fakat gece daha sonra ikazlarımıza rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum sahneye atılan su şişesiyle devam etti.Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son 3 şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor.Bu bir sevgi gösterisi mi? 'Sahneden in' deme şekli mi? Bizi stres topu olarak mı görüyor bazıları? Kafamda bir sürü soru. Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum, görüyorum bir süredir. Ne acı... Sizinle her yerde şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak emin olan bizi derinden yaralıyor. Çözümü nedir bilmiyorum. Ama son derece üzgün ve kırgın olduğumu söylemek istedim. Tekrar geri kalan tüm sevenlerimden özür dilerim. Dün söylediğim gibi daha makul zamanlarda ve şartlarda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şarkıcı