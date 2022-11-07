https://sputniknews.com.tr/20221107/zeynep-bastik-konserini-yarida-kesti-guvenligimden-endise-ettim-yaralanmadan-kil-payi-kurtuldum-1063153874.html
Zeynep Bastık konserini yarıda kesti: 'Güvenliğimden endişe ettim, yaralanmadan kıl payı kurtuldum'
Zeynep Bastık konserini yarıda kesti: 'Güvenliğimden endişe ettim, yaralanmadan kıl payı kurtuldum'
Mersin'de kendisine ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız olan Zeynep Bastık konseri yarıda kesti. Bastık sosyal medya hesabından yaptığı... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T14:11+0300
2022-11-07T14:11+0300
2022-11-07T14:11+0300
şarkıcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063153406_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aa00f8e49984518104e2ad7d937928b8.jpg
Şarkıcı Zeynep Bastık, dün akşam Mersin'de sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Bastık konseri yarıda kesmek zorunda kaldı.Sahnede seyircilerden yüzüne lazer ışık tutulmasından rahatsız olan şarkıcı, sevenlerini uyardı. Işığın ardından sahneye pet şişe atılmasıyla sinirlenen Bastık, son 3 şarkı kala konserini bitirdi.‘Aklım almıyor’Konserinde yaşadığı talihsiz anların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:"Dün akşamki konserimiz harika başlayıp, belli bir yere kadar da harika devam etti. Fakat gece daha sonra ikazlarımıza rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum sahneye atılan su şişesiyle devam etti.Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son 3 şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor.Bu bir sevgi gösterisi mi? 'Sahneden in' deme şekli mi? Bizi stres topu olarak mı görüyor bazıları? Kafamda bir sürü soru. Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum, görüyorum bir süredir. Ne acı... Sizinle her yerde şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak emin olan bizi derinden yaralıyor. Çözümü nedir bilmiyorum. Ama son derece üzgün ve kırgın olduğumu söylemek istedim. Tekrar geri kalan tüm sevenlerimden özür dilerim. Dün söylediğim gibi daha makul zamanlarda ve şartlarda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063153406_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_17109938d4f602ea30539759dc68fbf8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şarkıcı
Zeynep Bastık konserini yarıda kesti: 'Güvenliğimden endişe ettim, yaralanmadan kıl payı kurtuldum'
Abone ol
Mersin'de kendisine ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız olan Zeynep Bastık konseri yarıda kesti. Bastık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri erken bitirdim" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Zeynep Bastık, dün akşam Mersin'de sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Bastık konseri yarıda kesmek zorunda kaldı.
Sahnede seyircilerden yüzüne lazer ışık tutulmasından rahatsız olan şarkıcı, sevenlerini uyardı. Işığın ardından sahneye pet şişe atılmasıyla sinirlenen Bastık, son 3 şarkı kala konserini bitirdi.
‘Aklım almıyor’
Konserinde yaşadığı talihsiz anların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşamki konserimiz harika başlayıp, belli bir yere kadar da harika devam etti. Fakat gece daha sonra ikazlarımıza rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum sahneye atılan su şişesiyle devam etti.
Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son 3 şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor.
Bu bir sevgi gösterisi mi? 'Sahneden in' deme şekli mi? Bizi stres topu olarak mı görüyor bazıları? Kafamda bir sürü soru. Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum, görüyorum bir süredir. Ne acı... Sizinle her yerde şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak emin olan bizi derinden yaralıyor. Çözümü nedir bilmiyorum. Ama son derece üzgün ve kırgın olduğumu söylemek istedim. Tekrar geri kalan tüm sevenlerimden özür dilerim. Dün söylediğim gibi daha makul zamanlarda ve şartlarda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum."