https://sputniknews.com.tr/20221107/yunanistanda-dinleme-skandalinda-yeni-iddia-bakanlar-dahil-32-onemli-isim-daha-dinlendi-1063156647.html

Yunanistan'da dinleme skandalında yeni iddia: Bakanlar dahil 32 önemli isim daha dinlendi

Yunanistan'da dinleme skandalında yeni iddia: Bakanlar dahil 32 önemli isim daha dinlendi

Yunanistan’da yaşanan dinleme skandalında Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) sadece muhalefeti değil, siyaset, iş dünyası ve medyadan aralarında bakanların... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T15:28+0300

2022-11-07T15:28+0300

2022-11-07T15:28+0300

dünya

yunanistan

dinleme

predator

kiryakos miçotakis

bakan

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Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna 'Predator' adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasa dışı şekilde dinlediği yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi.Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Documento Gazetesi, EYP’nin siyaset, medya, iş dünyasından aralarında bakanlarında bulunduğu 32 önemli kişinin daha dinlendiğini iddia etti.Habere göre, listede eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş insanları dinlenen isimler arasında yer alıyor.Haberi yayınlayan gazeteci ifadeye çağrıldıDocumento Gazetesi’nin sahibi ve başyazarı Kostas Vaxevanis imzası ile yer alan haberin ardından Atina Yüksek Mahkeme Savcısı, Kostas Vaxevanis’i ifade vermeye çağırdı. Vaxevanis’i ifadeye çağıran Yargıtay Savcısı Isidoros Dogiakos’un, iddialarla ilgili bir ön ceza soruşturması amacıyla Vaxevanis’i ifadeye çağırdığı aktarıldı.Yunan basını bakanların dinlendiğini iddia etmiştiDocumento Gazetesi’nin bugün yayınladığı haberden önce, ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Ta Nea, EYP’nin sadece muhalefet ve gazetecileri değil, kabinede bulunan bir bakanı ve çok sayıda iş insanını da dinlediğini yazmıştı.EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, 5 Ağustos’ta istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunmuştu. Kontoleon’un istifasının hemen ardından Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifa etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220906/cipras-micotakis-erken-secime-gidebilir--1060886541.html

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