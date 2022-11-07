Uludağ'da mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı

"İnmemeyi tercih ettik. Çünkü bizim için güvenli değildi. Arama kurtarma ekiplerinden destek bekledik. Bize olay yerinden ayrılmamamız gerektiğini söylediler. Terk etmeyip konumumuzu koruduk. Ekipler sağ olsunlar yanımıza geldi ve güvenli bir şekilde aşağıya indirdiler. Uçuş yapan arkadaşlarımız vardı. Biz yapmamayı tercih ettik. Daha güvenli bir yerden uçuş yapmak için aşağı inerken yanlış bir rota seçtik. Çok dik bir yerde kaldık. Dağcılık tecrübemiz olmadığı için inişi yapmamayı tercih ettik ve yetkililerden yardım istedik. Biz uçmadık, aşağı inemedik. Sağlık durumum iyi, ekiplere teşekkür ederim."