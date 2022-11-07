https://sputniknews.com.tr/20221107/twitterin-ardindan-metada-buyuk-capli-isten-cikarmalar-yolda-1063145065.html

Twitter'ın ardından Meta'da büyük çaplı işten çıkarmalar yolda

Twitter'ın ardından Meta'da büyük çaplı işten çıkarmalar yolda

ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın çarşamba günü binlerce çalışanını işten çıkarmaya... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T11:16+0300

2022-11-07T11:16+0300

2022-11-07T12:05+0300

ekonomi

facebook

instagram

whatsapp

meta

mark zuckerberg

işten çıkarma

twitter

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062187606_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6f5b3e5faf2acc2cf2f3269c48b990dd.jpg

WSJ'nin haberine göre büyük çaplı işten çıkarmanın Meta'nın binlerce çalışanını etkilemesi bekleniyor.Haberde şirket yetkililerinin Meta çalışanlarına zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini söylediği aktarıldı. Haber doğrulanırsa, eylül sonunda 87 binden fazla çalışanı olduğunu bildiren Meta, tarihindeki ilk büyük personel azaltımına gitmiş olacak. Zuckerberg geçen ay işareti vermiştiFacebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olduğu Meta'nın gelirleriyle ilgili geçen ay yaptığı açıklamada, "2023'te yatırımlarımızı az sayıda yüksek öncelikli büyüme alanına odaklayacağız. Bu, bazı ekiplerin anlamlı şekilde büyüyeceği, ancak diğer ekiplerin çoğunun gelecek yıl boyunca sabit kalacağı veya küçüleceği anlamına geliyor. Toplamda, 2023'ü ya kabaca aynı büyüklükte, hatta bugün olduğumuzdan biraz daha küçük bir organizasyonla bitirmeyi bekliyoruz" demişti.Haberlerle ilgili sorular üzerine Meta sözcüsü, gazetecileri bu açıklamaya bakmaya yönlendirdi.S&P 500 endeksinin en kötü performansıHisseleri bu yıl yüzde 73 değer kaybederek 2016 başından beri en düşük seviyesine gerileyen Meta, 2022 S&P 500 endeksindeki en kötü performansın sahibi. Kısa süre önce Twitter'ı satın alma sürecini tamamayan ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, geçen hafta şirketin para kaybetmesinden ötürü çalışanlarını işten çıkarmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.Twitter çalışanları toplu işten çıkarmalara karşı dava açtıSosyal medya platformunun 5 çalışanı, Tesla ve SpaceX'in ardından Twitter'ın da CEO'luğunu üstlenen Musk'ın devralmasının ardından toplu işten çıkarmalar hakkında yeterli bildirimde bulunmadığı iddiasıyla perşembe günü sosyal medya şirketine toplu dava açtı.

https://sputniknews.com.tr/20221105/musktan-isten-cikarmalar-icin-savunma-twitter-gunluk-4-milyon-dolar-kaybediyor-1063097466.html

https://sputniknews.com.tr/20221106/twitterda-ucretli-donem-resmen-basladi-1063123355.html

https://sputniknews.com.tr/20221107/twitterin-kurucusu-jack-dorseyden-ozur-mesaji-sirketi-cok-hizli-buyuttum--1063136848.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

facebook, instagram, whatsapp, meta, mark zuckerberg, işten çıkarma, twitter , sosyal medya