https://sputniknews.com.tr/20221107/twitterin-ardindan-metada-buyuk-capli-isten-cikarmalar-yolda-1063145065.html
Twitter'ın ardından Meta'da büyük çaplı işten çıkarmalar yolda
Twitter'ın ardından Meta'da büyük çaplı işten çıkarmalar yolda
ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın çarşamba günü binlerce çalışanını işten çıkarmaya... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
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WSJ'nin haberine göre büyük çaplı işten çıkarmanın Meta'nın binlerce çalışanını etkilemesi bekleniyor.Haberde şirket yetkililerinin Meta çalışanlarına zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini söylediği aktarıldı. Haber doğrulanırsa, eylül sonunda 87 binden fazla çalışanı olduğunu bildiren Meta, tarihindeki ilk büyük personel azaltımına gitmiş olacak. Zuckerberg geçen ay işareti vermiştiFacebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olduğu Meta'nın gelirleriyle ilgili geçen ay yaptığı açıklamada, "2023'te yatırımlarımızı az sayıda yüksek öncelikli büyüme alanına odaklayacağız. Bu, bazı ekiplerin anlamlı şekilde büyüyeceği, ancak diğer ekiplerin çoğunun gelecek yıl boyunca sabit kalacağı veya küçüleceği anlamına geliyor. Toplamda, 2023'ü ya kabaca aynı büyüklükte, hatta bugün olduğumuzdan biraz daha küçük bir organizasyonla bitirmeyi bekliyoruz" demişti.Haberlerle ilgili sorular üzerine Meta sözcüsü, gazetecileri bu açıklamaya bakmaya yönlendirdi.S&P 500 endeksinin en kötü performansıHisseleri bu yıl yüzde 73 değer kaybederek 2016 başından beri en düşük seviyesine gerileyen Meta, 2022 S&P 500 endeksindeki en kötü performansın sahibi. Kısa süre önce Twitter'ı satın alma sürecini tamamayan ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, geçen hafta şirketin para kaybetmesinden ötürü çalışanlarını işten çıkarmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.Twitter çalışanları toplu işten çıkarmalara karşı dava açtıSosyal medya platformunun 5 çalışanı, Tesla ve SpaceX'in ardından Twitter'ın da CEO'luğunu üstlenen Musk'ın devralmasının ardından toplu işten çıkarmalar hakkında yeterli bildirimde bulunmadığı iddiasıyla perşembe günü sosyal medya şirketine toplu dava açtı.
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facebook, instagram, whatsapp, meta, mark zuckerberg, işten çıkarma, twitter , sosyal medya
facebook, instagram, whatsapp, meta, mark zuckerberg, işten çıkarma, twitter , sosyal medya
Twitter'ın ardından Meta'da büyük çaplı işten çıkarmalar yolda
11:16 07.11.2022 (güncellendi: 12:05 07.11.2022) Abone ol
ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın çarşamba günü binlerce çalışanını işten çıkarmaya başlayabileceğini duyurdu.
WSJ'nin haberine göre büyük çaplı işten çıkarmanın Meta'nın binlerce çalışanını etkilemesi bekleniyor.
Haberde şirket yetkililerinin Meta çalışanlarına zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini söylediği aktarıldı.
Haber doğrulanırsa, eylül sonunda 87 binden fazla çalışanı olduğunu bildiren Meta, tarihindeki ilk büyük personel azaltımına gitmiş olacak.
Zuckerberg geçen ay işareti vermişti
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olduğu Meta'nın gelirleriyle ilgili geçen ay yaptığı açıklamada, "2023'te yatırımlarımızı az sayıda yüksek öncelikli büyüme alanına odaklayacağız. Bu, bazı ekiplerin anlamlı şekilde büyüyeceği, ancak diğer ekiplerin çoğunun gelecek yıl boyunca sabit kalacağı veya küçüleceği anlamına geliyor. Toplamda, 2023'ü ya kabaca aynı büyüklükte, hatta bugün olduğumuzdan biraz daha küçük bir organizasyonla bitirmeyi bekliyoruz" demişti.
Haberlerle ilgili sorular üzerine Meta sözcüsü, gazetecileri bu açıklamaya bakmaya yönlendirdi.
S&P 500 endeksinin en kötü performansı
Hisseleri bu yıl yüzde 73 değer kaybederek 2016 başından beri en düşük seviyesine gerileyen Meta, 2022 S&P 500 endeksindeki en kötü performansın sahibi.
Kısa süre önce Twitter'ı satın alma sürecini tamamayan ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, geçen hafta şirketin para kaybetmesinden ötürü çalışanlarını işten çıkarmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.
Twitter çalışanları toplu işten çıkarmalara karşı dava açtı
Sosyal medya platformunun 5 çalışanı, Tesla ve SpaceX'in ardından Twitter'ın da CEO'luğunu üstlenen Musk'ın devralmasının ardından toplu işten çıkarmalar hakkında yeterli bildirimde bulunmadığı iddiasıyla perşembe günü sosyal medya şirketine toplu dava açtı.