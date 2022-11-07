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Türkiye'deki gaz merkezi Sırbistan'ın tüketimini yılda 4 milyar metreküpe çıkarmaya yardımcı olacak
Türkiye'deki gaz merkezi Sırbistan'ın tüketimini yılda 4 milyar metreküpe çıkarmaya yardımcı olacak
Sırbistan Gaz Birliği Başkanı Vuletic, projenin başarılı olması durumunda Türkiye'deki gaz dağıtım merkezinin Sırbistan'daki tüketimi yılda 4 milyar metreküpe... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T20:05+0300
2022-11-07T20:05+0300
ekonomi
türkiye
sırbistan
rusya
doğalgaz
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Sputnik’e konuşan Sırbistan Gaz Birliği Başkanı Vojislav Vuletic, projenin başarılı olması durumunda Türkiye'de kurulacak olan gaz dağıtım merkezinin Sırbistan'daki yeni termik santrallere ek doğalgaz hacimlerin sağlanmasına ve ülkedeki tüketimin yılda 4 milyar metreküpe çıkarılmasına yardımcı olacağını söyledi.Vuletic, “Sırbistan topraklarından geçerek Orta ve Güney Avrupa'ya yılda 64 milyar metreküp gibi büyük miktarda gaz sağlaması gereken Güney Akım projesinin olduğunu hatırlatırım. TürkAkım ve Balkan Akımı'nı bu projenin ilk aşaması olarak görüyorum. Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurulursa bu yeni teslimatlar ve muhtemelen Sırbistan üzerinden geçecek boru hatları anlamına gelir, ki bu da oldukça yararlı olur” dedi ve şöyle devam etti:Şu anda Rusya Sırbistan'ın tek doğal gaz tedarikçisi konumunda. Belgrad, Gazprom ile imzaladığı iki yıllık anlaşmaya göre yılda yaklaşık 2.2 milyar metreküp veya yıllık gaz ihtiyacının yüzde 62'sini karşılamış bulunuyor ve kış mevsimi için kendi topraklarında ve Macaristan'da yaklaşık 700 milyon metreküp doğalgaz rezerve etmeyi planlıyor.
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türkiye, sırbistan, rusya, doğalgaz
türkiye, sırbistan, rusya, doğalgaz

Türkiye'deki gaz merkezi Sırbistan'ın tüketimini yılda 4 milyar metreküpe çıkarmaya yardımcı olacak

20:05 07.11.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Multimedya arşivine gidinDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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Sırbistan Gaz Birliği Başkanı Vuletic, projenin başarılı olması durumunda Türkiye'deki gaz dağıtım merkezinin Sırbistan'daki tüketimi yılda 4 milyar metreküpe çıkarmaya yardımcı olacağını belirtti.
Sputnik’e konuşan Sırbistan Gaz Birliği Başkanı Vojislav Vuletic, projenin başarılı olması durumunda Türkiye'de kurulacak olan gaz dağıtım merkezinin Sırbistan'daki yeni termik santrallere ek doğalgaz hacimlerin sağlanmasına ve ülkedeki tüketimin yılda 4 milyar metreküpe çıkarılmasına yardımcı olacağını söyledi.
Vuletic, “Sırbistan topraklarından geçerek Orta ve Güney Avrupa'ya yılda 64 milyar metreküp gibi büyük miktarda gaz sağlaması gereken Güney Akım projesinin olduğunu hatırlatırım. TürkAkım ve Balkan Akımı'nı bu projenin ilk aşaması olarak görüyorum. Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurulursa bu yeni teslimatlar ve muhtemelen Sırbistan üzerinden geçecek boru hatları anlamına gelir, ki bu da oldukça yararlı olur” dedi ve şöyle devam etti:
“Daha önce kömürle elektrik üretiyorduk ve bazı güç üniteleri eskidi, yaşları 50’nin üzerinde, onlar kapatılacak. Bu nedenle Sırp Elektrik Endüstrisi (EPS) Subotica, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Belgrad, Kragujevac ve Nis'te doğal gazla çalışan termik santraller kurmayı planlıyor, bu yılda yaklaşık 1.7 milyar metreküp gaz gerektirecek. Bugünkü tüketim hacmi ile yılda yaklaşık 4 milyar metreküp gaza ihtiyacımız olacak.”
Şu anda Rusya Sırbistan'ın tek doğal gaz tedarikçisi konumunda. Belgrad, Gazprom ile imzaladığı iki yıllık anlaşmaya göre yılda yaklaşık 2.2 milyar metreküp veya yıllık gaz ihtiyacının yüzde 62'sini karşılamış bulunuyor ve kış mevsimi için kendi topraklarında ve Macaristan'da yaklaşık 700 milyon metreküp doğalgaz rezerve etmeyi planlıyor.
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