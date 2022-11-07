https://sputniknews.com.tr/20221107/turkiyedeki-gaz-merkezi-sirbistanin-tuketimini-yilda-4-milyar-metrekupe-cikarmaya-yardimci-olacak-1063165921.html

Türkiye'deki gaz merkezi Sırbistan'ın tüketimini yılda 4 milyar metreküpe çıkarmaya yardımcı olacak

Türkiye'deki gaz merkezi Sırbistan'ın tüketimini yılda 4 milyar metreküpe çıkarmaya yardımcı olacak

Sırbistan Gaz Birliği Başkanı Vuletic, projenin başarılı olması durumunda Türkiye'deki gaz dağıtım merkezinin Sırbistan'daki tüketimi yılda 4 milyar metreküpe... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T20:05+0300

2022-11-07T20:05+0300

2022-11-07T20:05+0300

ekonomi

türkiye

sırbistan

rusya

doğalgaz

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Sputnik’e konuşan Sırbistan Gaz Birliği Başkanı Vojislav Vuletic, projenin başarılı olması durumunda Türkiye'de kurulacak olan gaz dağıtım merkezinin Sırbistan'daki yeni termik santrallere ek doğalgaz hacimlerin sağlanmasına ve ülkedeki tüketimin yılda 4 milyar metreküpe çıkarılmasına yardımcı olacağını söyledi.Vuletic, “Sırbistan topraklarından geçerek Orta ve Güney Avrupa'ya yılda 64 milyar metreküp gibi büyük miktarda gaz sağlaması gereken Güney Akım projesinin olduğunu hatırlatırım. TürkAkım ve Balkan Akımı'nı bu projenin ilk aşaması olarak görüyorum. Türkiye'de bir gaz dağıtım merkezi kurulursa bu yeni teslimatlar ve muhtemelen Sırbistan üzerinden geçecek boru hatları anlamına gelir, ki bu da oldukça yararlı olur” dedi ve şöyle devam etti:Şu anda Rusya Sırbistan'ın tek doğal gaz tedarikçisi konumunda. Belgrad, Gazprom ile imzaladığı iki yıllık anlaşmaya göre yılda yaklaşık 2.2 milyar metreküp veya yıllık gaz ihtiyacının yüzde 62'sini karşılamış bulunuyor ve kış mevsimi için kendi topraklarında ve Macaristan'da yaklaşık 700 milyon metreküp doğalgaz rezerve etmeyi planlıyor.

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