https://sputniknews.com.tr/20221107/turkiye-abd-savunma-grubu-toplantisi--bolgesel-ve-kuresel-savunma-guvenlik-konulari-ele-alindi-1063165053.html
Türkiye-ABD Savunma Grubu Toplantısı: 'Bölgesel-küresel savunma ve güvenlik konuları ele alındı'
Türkiye-ABD Savunma Grubu Toplantısı: 'Bölgesel-küresel savunma ve güvenlik konuları ele alındı'
Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra ikili savunma... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T19:35+0300
2022-11-07T19:35+0300
2022-11-07T19:54+0300
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
dünya
abd
savunma
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Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla Ankara'da icra edildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.Bir dahaki toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülüyor.
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), abd, savunma
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), abd, savunma
Türkiye-ABD Savunma Grubu Toplantısı: 'Bölgesel-küresel savunma ve güvenlik konuları ele alındı'
19:35 07.11.2022 (güncellendi: 19:54 07.11.2022) Abone ol
Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.
Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı, ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla Ankara'da icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanı sıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayiinde iş birliği ele alındı.
Bir dahaki toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülüyor.