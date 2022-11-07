https://sputniknews.com.tr/20221107/turistik-dogu-ekspresinde-seferler-basliyor-bilet-fiyati-kisi-basi-bin-300-lira-1063142150.html

Turistik Doğu Ekspresi'nde seferler başlıyor: Bilet fiyatı kişi başı bin 300 lira

Turistik Doğu Ekspresi'nde seferler başlıyor: Bilet fiyatı kişi başı bin 300 lira

Karslı turizmciler 12 Aralık 2022 tarihinde seferlerine başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi’ni bekliyor. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T08:52+0300

2022-11-07T08:52+0300

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türkiye

kars

doğu ekspresi

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Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Kars’ın Turistik Doğu Ekspresi ile önemli bir turizm ivmesi kazandığını belirtti.Özer, 2023 yılı kış sezonunda 300 binin üzerinde turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.Doğu Ekspresi’nin seferlerinin devem ettiğini, turizmciler olarak Turist Doğu Ekspresi seferlerinin biran evvel başlamasını istediklerini ifade eden Başkan Halit Özer, “Ülkemizde son zamanlarda Kars, Doğu Ekspresi ile bir turizm ivmesi yakaladı. Bu yoğunluk her yıl daha da aratarak gidiyor. Dolayısıyla Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ikiye bölündü. Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor. Doğu Ekspresi ilimize her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelen trenimiz, yoğunluk geçen yıla nazaran bu yıl 2 katına çıkmış, bölgede büyük bir turizm heyecanı var” dedi.Toplam 6 vagon olarak seferlerini yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin 5 vagonun seyahat acenteleri aracılığıyla satıldığını, 1 vagonun ise biletlerinin TCDD aracılığıyla satıldığını hatırlatan Özer, “Doğu Ekspresi bilet satışlarını yine internet üzerinden, TCDD’nin bilet satış sitelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi’nin de vagonlarının bir kısmını yine internet sitelerinden, bazılarını da tur niteliği kapsamında seyahat acentelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi’nin kişi başı bilet fiyatı bin 300 lira, Doğu Ekspresi’nin ise 270 liradan satılıyor” diye konuştu.'Kış sezonu sonrasında 300 binin üzerinde turist ağırlamayı planlıyoruz'Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferini 12 Aralık 2022 tarihinde Ankara’dan başlayacağına dikkat çeken Başkan Halit Özer, “2022-2023 kış sezonuyla ilgili Turistik Doğu Ekspresi 12 Aralık 2022 tarihinde ilk seferine başlayacak. Bizim burada beklentimiz karın erken yağmasıyla birlikte tren seferlerinin de erken başlaması, tabii bölge bunu heyecanla bekliyor. Kars ve bölge turizmcilerinin beklentisi daha fazla insan ağırlamak ve insanlara yeme, içme ve transfer anlamında daha kaliteli hizmet vermek, Kars’ta otel sayısı 7'lerde iken, bu sayı 40’ın üzerine çıktı. İlimize gelen insan sayısı 30-40 binlerde iken bu sayı 200 bini aştı. Umut ediyoruz 2023 kış sezonu sonrasında 300 binin üzerinde turist ağırlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.Öte yandan seyahat acenteleri aracılığıyla satılan biletleri satışa çıkan Turist Doğu Ekspresi’nin biletlerinin çoğunluğu satıldı.Karslı turizmciler 12 Aralık’ta Turistik Doğu Ekspresi Kars Tren Garı’nda coşkuyla karşılamanın planlarını yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220911/dogu-ekspresi-raydan-cikti-mahsur-kalan-yolcular-otobuslerle-tasindi-1061059149.html

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