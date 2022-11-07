https://sputniknews.com.tr/20221107/ticaret-bakani-mus-ihracatimiz-yuzde-154-artarak-2095-milyar-dolar-oldu-1063146516.html
Ticaret Bakanı Muş: İhracatımız yüzde 15.4 artarak 209.5 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Muş: İhracatımız yüzde 15.4 artarak 209.5 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarındaki son rakamları açıkladı. Bakan Muş açıklamasında, "İhracatımız 2022 ocak-ekim döneminde 2021'e göre yüzde 15.4... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T11:49+0300
2022-11-07T11:49+0300
2022-11-07T11:49+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055994622_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b68fd7ea5bfb66cf6061a0f0b61e6577.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055994622_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a911c1973ab41d4d1223113d516b4a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet muş
Ticaret Bakanı Muş: İhracatımız yüzde 15.4 artarak 209.5 milyar dolar oldu
Abone ol
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarındaki son rakamları açıkladı. Bakan Muş açıklamasında, "İhracatımız 2022 ocak-ekim döneminde 2021'e göre yüzde 15.4 artarak 209.5 milyar dolar oldu." ifadelerine yer verdi.