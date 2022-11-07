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Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti
Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti
Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T14:43+0300
2022-11-07T15:38+0300
türkiye
trafik kazası
ağrı
yolcu otobüsü
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Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Tutak ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221106/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063126491.html
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trafik kazası, ağrı, yolcu otobüsü
trafik kazası, ağrı, yolcu otobüsü

Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti

14:43 07.11.2022 (güncellendi: 15:38 07.11.2022)
© İHA / MERVE GÖKBAKANTanker yolcu otobüsüyle çarpıştı
Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© İHA / MERVE GÖKBAKAN
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Ayrıntılar geliyor
Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.
Tutak ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.
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