https://sputniknews.com.tr/20221107/tanker-yolcu-otobusuyle-carpisti-cok-sayida-yarali-var-1063154999.html

Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti

Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T14:43+0300

2022-11-07T14:43+0300

2022-11-07T15:38+0300

türkiye

trafik kazası

ağrı

yolcu otobüsü

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Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Tutak ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221106/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1063126491.html

türkiye

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trafik kazası, ağrı, yolcu otobüsü