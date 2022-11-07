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Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı
Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı
Sivas’ta kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sivas
kaçak göç
kaçak göçmenler
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
trafik kazası
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Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. Kazada içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.
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sivas, kaçak göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, trafik kazası
sivas, kaçak göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, trafik kazası

Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı

09:18 07.11.2022 (güncellendi: 09:19 07.11.2022)
© DHASivas’ta kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi.
Sivas’ta kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© DHA
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Sivas’ta kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.
Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. Kazada içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.

Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.
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