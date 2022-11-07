https://sputniknews.com.tr/20221107/sivasta-kacak-gocmenleri-tasiyan-otobus-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1063142525.html

Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı

Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı

Sivas’ta kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T09:18+0300

2022-11-07T09:18+0300

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türkiye

sivas

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trafik kazası

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Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. Kazada içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

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