https://sputniknews.com.tr/20221107/sivasta-kacak-gocmenleri-tasiyan-otobus-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1063142525.html
Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı
Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı
Sivas’ta kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T09:18+0300
2022-11-07T09:18+0300
2022-11-07T09:19+0300
türkiye
sivas
kaçak göç
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göçmen kaçakçılığı
trafik kazası
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Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. Kazada içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.
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sivas, kaçak göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, trafik kazası
sivas, kaçak göç, kaçak göçmenler, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı, trafik kazası
Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı
09:18 07.11.2022 (güncellendi: 09:19 07.11.2022) Abone ol
Sivas’ta kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.
Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. Kazada içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi.
Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.