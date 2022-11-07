Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221107/sisiden-ukrayna-aciklamasi-savasin-son-bulmasi-cagrisinda-bulunuyorum-harekete-gecmeye-haziriz-1063161457.html
Sisi'den Ukrayna açıklaması: Savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum, harekete geçmeye hazırız
Sisi'den Ukrayna açıklaması: Savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum, harekete geçmeye hazırız
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T17:39+0300
2022-11-07T17:39+0300
dünya
abdülffetah sisi
abdülfettah el sisi
mısır
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058847781_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_78847003f0d76dfae7908d760ce3f91f.jpg
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nın (COP27) açılışında konuştu.Abdulfettah es-Sisi, “Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum. Liderler ile birlikte savaşın durmasına yönelik harekete geçmeye hazırız” ifadelerini kullandı.Küresel iklim değişikliğine de değinen Sisi, söz konusu konferansın iklim değişikliğine karşı verilen taahhütlerin uygulanmasına yönelik bir konferans olacağını, aksi takdirde herkesin 'ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını' söyledi.Dünyanın çeşitli ülkelerinde iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğal afetlerden milyonlarca insanın zarar gördüğünü ve bu krizlerin giderek arttığını dile getiren Sisi, şöyle devam etti:“Milyonlarca insan, konferansımızı takip ediyor, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ve yüzyılın sorunlarına karşı dünya liderleri olarak üstlendiğimiz sorumluluklarımız konusunda, zor sorular soruyor. Hedeflerimize ulaşmak imkansız değil, sadece gerçek bir irade ve samimi bir niyet gerektiriyor.”
mısır
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058847781_215:0:1928:1285_1920x0_80_0_0_50260967198e18b068f6e3806f4c5d01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır, rusya, ukrayna
abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır, rusya, ukrayna

Sisi'den Ukrayna açıklaması: Savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum, harekete geçmeye hazırız

17:39 07.11.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLMısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum. Liderler ile birlikte savaşın durmasına yönelik harekete geçmeye hazırız" dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nın (COP27) açılışında konuştu.
Abdulfettah es-Sisi, “Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum. Liderler ile birlikte savaşın durmasına yönelik harekete geçmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Küresel iklim değişikliğine de değinen Sisi, söz konusu konferansın iklim değişikliğine karşı verilen taahhütlerin uygulanmasına yönelik bir konferans olacağını, aksi takdirde herkesin 'ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını' söyledi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğal afetlerden milyonlarca insanın zarar gördüğünü ve bu krizlerin giderek arttığını dile getiren Sisi, şöyle devam etti:
“Milyonlarca insan, konferansımızı takip ediyor, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ve yüzyılın sorunlarına karşı dünya liderleri olarak üstlendiğimiz sorumluluklarımız konusunda, zor sorular soruyor. Hedeflerimize ulaşmak imkansız değil, sadece gerçek bir irade ve samimi bir niyet gerektiriyor.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала