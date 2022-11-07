https://sputniknews.com.tr/20221107/sisiden-ukrayna-aciklamasi-savasin-son-bulmasi-cagrisinda-bulunuyorum-harekete-gecmeye-haziriz-1063161457.html
Sisi'den Ukrayna açıklaması: Savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum, harekete geçmeye hazırız
Sisi'den Ukrayna açıklaması: Savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum, harekete geçmeye hazırız
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T17:39+0300
2022-11-07T17:39+0300
2022-11-07T17:39+0300
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nın (COP27) açılışında konuştu.Abdulfettah es-Sisi, “Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum. Liderler ile birlikte savaşın durmasına yönelik harekete geçmeye hazırız” ifadelerini kullandı.Küresel iklim değişikliğine de değinen Sisi, söz konusu konferansın iklim değişikliğine karşı verilen taahhütlerin uygulanmasına yönelik bir konferans olacağını, aksi takdirde herkesin 'ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını' söyledi.Dünyanın çeşitli ülkelerinde iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğal afetlerden milyonlarca insanın zarar gördüğünü ve bu krizlerin giderek arttığını dile getiren Sisi, şöyle devam etti:“Milyonlarca insan, konferansımızı takip ediyor, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ve yüzyılın sorunlarına karşı dünya liderleri olarak üstlendiğimiz sorumluluklarımız konusunda, zor sorular soruyor. Hedeflerimize ulaşmak imkansız değil, sadece gerçek bir irade ve samimi bir niyet gerektiriyor.”
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abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır, rusya, ukrayna
abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, mısır, rusya, ukrayna
Sisi'den Ukrayna açıklaması: Savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum, harekete geçmeye hazırız
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum. Liderler ile birlikte savaşın durmasına yönelik harekete geçmeye hazırız" dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nın (COP27) açılışında konuştu.
Abdulfettah es-Sisi, “Rusya-Ukrayna savaşının ekonomimiz ve dünya ekonomisi üzerinde etkileri ışığında, bu savaşın son bulması çağrısında bulunuyorum. Liderler ile birlikte savaşın durmasına yönelik harekete geçmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Küresel iklim değişikliğine de değinen Sisi, söz konusu konferansın iklim değişikliğine karşı verilen taahhütlerin uygulanmasına yönelik bir konferans olacağını, aksi takdirde herkesin 'ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını' söyledi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen doğal afetlerden milyonlarca insanın zarar gördüğünü ve bu krizlerin giderek arttığını dile getiren Sisi, şöyle devam etti:
“Milyonlarca insan, konferansımızı takip ediyor, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ve yüzyılın sorunlarına karşı dünya liderleri olarak üstlendiğimiz sorumluluklarımız konusunda, zor sorular soruyor. Hedeflerimize ulaşmak imkansız değil, sadece gerçek bir irade ve samimi bir niyet gerektiriyor.”