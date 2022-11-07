https://sputniknews.com.tr/20221107/sinirda-durum-tersine-dondu-amerikadan-meksikaya-rekor-goc-1063153671.html

Sınırda durum tersine döndü: ABD'den Meksika'ya rekor göç

Sınırda durum tersine döndü: ABD'den Meksika'ya rekor göç

Meksika medyasında yer alan verilere göre geçici oturma vizesiyle ABD'den Meksika'ya giden kişi sayısı yılın ilk 9 ayında yüzde 85 artış kaydetti. Meksikalı... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T14:10+0300

2022-11-07T14:10+0300

2022-11-07T14:11+0300

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Mexico News Daily gazetesinin Meksika İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, geçici oturma vizesi alarak ABD'den ülkeye yerleşenlerin sayısı 2019'dan bu yana yüzde 85 artarak bu yılın ilk dokuz ayında 8 bine ulaştı.Haberde, söz konusu sayının, verilerin toplanmaya başlandığı 2010 yılından bu yana ulaşılan en yüksek göç sayısı olduğu kaydedildi.Ülkenin adıyla aynı ismi taşıyan başkent Mexico City, güneye doğru seyahat etmek isteyen ABD vatandaşlarının popüler duraklarından biri olarak ortaya çıkıyor. Meksika'ya yerleşmek isteyen Amerikalıların yüzde 19'u, turistik Puerto Vallarta ve Cancun gibi kentler yerine başkenti tercih ediyor.Habere göre kalıcı oturma vizesiyle Meksika'ya göç eden Amerikan vatandaşı sayısında da yüzde 48'lik bir artış gözleniyor. İçişleri Bakanlığı'na göre kalıcı oturma vizesiyle Meksika'ya göç eden Amerikalıların ilk 9 aydaki sayısı 5 bin 418 oldu.Meksika'ya yerleşmek isteyen yabancılar, gelir durumuna ilişkin belge sunma, işveren, sponsor ya da aile bağlarına sahip olma gibi çeşitli kriterleri karşılaması gerekiyor.Meksika genellikle yabancı ziyaretçilerin ülkede 6 aya kadar kalmasına izin veriyor.Ancak Mexico City'deki yerel yetkililer Amerikalıların güneye doğru gittikçe daha fazla artan bir sayıda yaptıkları göçten endişeli görünmüyor. Aksine, başkent yönetimi turist ve ziyaretçi sayısını arttırmak amacıyla Airbnb ile ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşmaya dair konuşan Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum büyük çoğunluğunu internet üzerinden uzaktan çalışanların oluşturduğu yabancı akınının, şehrin genellikle turistlerin pek adım atmadığı bölgelerine fayda sağlayacağını söyledi.Meksika medyasına göre, durumdan endişe eden bir kesim de mevcut. Mexico News Daily'nin alıntıladığı bir Instagram paylaşımda bir Meksika vatandaşı, ülkesine göç eden Amerikalılara 'dijital göçebeler' diye seslenerek şu çağrıda bulundu:Yerli halk, sayısı giderek artan Amerikalı komşularının akınını, Mexico City'nin 'saldırgan bir turistleştirmeye' maruz kalması şeklinde değerlendiriyor.Söz konusu gelişmeler, Washington'ın Meksika sınırını kullanarak ABD'ye giren Latin Amerikalı göçmenlerle zorluk yaşadığı bir dönemde meydana geldi.Geçtiğimzi hafta bir grup göçmen, ABD'ye geçmek için Teksas'daki sınır kenti El Paso'daki kontrol noktasına saldırmaya çalışmıştı.

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