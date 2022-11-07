https://sputniknews.com.tr/20221107/scholzun-cin-ziyaretiyle-buzlarin-eridigini-yeni-bir-donemin-basladigini-dusunuyorum-1063218585.html

'Scholz'un Çin ziyaretiyle buzların eridiğini, yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum’

'Scholz'un Çin ziyaretiyle buzların eridiğini, yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum’

Dr. Barış Adıbelli’ye göre, Scholz’un Pekin ziyareti Avrupa ile Çin arasında ‘buzların eridiğine' işaret. ABD’nin Asya-Pasifik politikası için yeni oyuncusunun... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T22:22+0300

2022-11-07T22:22+0300

2022-11-09T02:36+0300

eksen

olaf scholz

alman

almanya

çin

pekin

abd

joe biden

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Batı, Biden yönetiminin Ukrayna'da tetiklediği çatışmayla sarsılırken Asya'da ve Avrupa-Asya ekseninde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.Almanya'da Ukrayna çatımasında koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokratlarla aynı pozisyonu alan Sosyal Demokrat Başbakan Olaf Scholz, Çin'e yönelik siyasette ayrışmış görüntüsü sergiliyor. Scholz, geçen hafta sonu Pekin'ii ziyaret ederek, Washington'ın hem ekonomik olarak hedef aldığı hem de Tayvan, Hong Kong ve Sincan üzerinden baskı uyguladığı Şi Jinping yönetimiyle görüştü. Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin hemen sonrasına denk gelen ziyarette, yeni liderlik Avrupa'dan pandemi sonrası ilk kez bir konuk ağırladı. Scholz da önde gelen Alman şirketlerinin bir kısmının CEO'larını beraberinde götürdü. Almanya ile Çin arasında BioNtech aşısının Çin'de kullanımından, geçen yaz kotarılmış Airbus alımına uzanan anlaşmalar duyuruldu. Ziyaretin öncesinde de Alman siyasetinde tartışma yaratacak şekilde Hamburg limanının hisselerinin, oranı azaltılmakla birlikte Çinli şirket Cosco'ya devrinin onaylanması dikkat çekti. Scholz'un Rusya'ya açılan ekonomik savaş yüzünden kontak kapatma noktasına giden Alman sanayi için arayışta olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.Scholz Çin'i ziyaret ederken, Asya'da gerilim ABD'nin Güney Kore ile tatbikatları nedeniyle yükseldi. Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) Güney Kore ile sınır hattı ve Japonya üzerinden geçen füze denemelerine yenilerini ekledi. Pasifist siyasetten çoktan çıkarak Anglo-Amerikan hattıyla hizalanan Japonya'nın gelecek ay da Britanya ile savunma anlaşması ile AUKUS paktına eklemleneceği değerlendirmeleri yapılıyor.Diğer yandan Çin'in Asya'da önemli ortağı Pakistan'da da nisanda ABD yönetimi tarafından hibrit darbe ile devrildiğini söyleyen eski Başbakan İmran Han'ın hareketlendirdiği siyasi iklim ısınıyor. İmran Han, başkent İslamabad'a düzenlediği yürüyüşte Vezirabad'da bir suikastın hedefi oldu. İmran Han saldırıdan yaralı kurtulurken, meclisin yerine seçtiği Şahbaz Şerif ile istihbarat servisini sorumlu tuttu.Asya siyasetindeki gelişmeleri Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya politikaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘Avrupa ile Çin arasında buzların eridiğini, yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum’Dr. Barış Adıbelli’ye göre, Scholz’un Çin ziyaretini ‘Avrupa’nın Çin’e, Çin’in Avrupa’ya dönüşü’ anlamına geliyor. Adıbelli, bu ziyaretin aynı zamanda Rusya ile masaya oturma hamleleri olarak değerlendirilebileceği görüşünde:‘Kuzey Kore'nin Trump siyasetinin yokluğuna tepkisi var'Adıbelli, Kuzey Kore’nin ABD tatbikatlarına füze denemeleriyle yanıt vermesini daha ziyade Trump'ın başlattığı 'barış çabalarının' durmasından kaynaklı tepki olarak görüyor:‘Japonya’nın Tayvan özlemi tehlikeli’Japonya'nın Britanya ile aralıkta yapacağı belirtilen savunma anlaşmasının Çin ve Tayvan'dan ziyade Rusya'ya karşı olduğu görüşünü dile getiren Adıbelli, diğer yandan Tokyo'da Tayvan'a yönelik hamilik hayallerinin belirdiğini söyledi. Adıbelli'ye göre, bu tehlikeli ve Asya-Pasifik'te farklı yönlere çekilebilecek bir durum yaratıyor:‘ABD 2023 için Asya-Pasifik’te kendisi için yeni oyuncu olarak Japonya’yı görüyor’ABD’nin AUKUS ve QUAD üyelerini entegre etmeye çalışacağını söyleyen Adıbelli, Güney Kore ile Japonya’nın tarihsel sorunlarına dikkat çekti. Hindistan’ın Rusya, Çin düzlemine daha yakın ve bağımsız politika takip etmeye başladığına işaret eden Adıbelli, ABD’nin Asya-Pasifik politikası için Japonya’yı ‘yeni oyuncu’ olarak gördüğü görüşünde:‘2024’te Trump gelirse Asya’da işin rengi değişir'Britanya’nın geleneksel olarak yüzyıllardır sürdürdüğü bir Asya-Pasifik politikası olduğunu söyleyen Adıbelli, “Eğer Trump gelirse 2024’te o zaman Asya’da işin rengi değişir” vurgusu yaptı:'Görünmeyen bir el İmran Han'ın yıldızını parlatıyor, öksürseniz İmran Han’a puan yazılıyor'Pakistan siyasetinde İmran Han'ın yeni hamleleriyle yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Dr. Adıbelli, devrik liderin yıldızının yeniden parladığını söyledi. Adıbelli, bu durumda Britanya'nın rol oynuyor olabileceği görüşünde. Ancak Pakistan'daki İslamcı gruplar ve ordunun rolünü de anımsatan Adıbelli, ülkenin Butto dahil suikastlar tarihine atıfta bulundu:'Jeopolitik fay hattında enerji muazzam birikmiş durumda'Pakistan'da ortaya çıkabilecek bir istikrarsızlığın bölgeye etkileri olacağını da vurgulayan Adıbelli, Hindistan, Afganistan ve İran'ı da kapsayan bir zeminde jeopolitik fay hattında muazzam enerji birikimi yaşandığı değerlendirmesinde bulundu:

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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olaf scholz, alman, almanya, çin, pekin, abd, joe biden