https://sputniknews.com.tr/20221107/rusyada-1917-ekim-devrimi-gunu-kutlaniyor-1063163488.html

Ekim Devrimi 105 yaşında: Rusya’da '1917 Ekim Devrimi Günü'

Ekim Devrimi 105 yaşında: Rusya’da '1917 Ekim Devrimi Günü'

7 Kasım 1917'de (eski takvime göre 25 Ekim), Çarlık Rusya’da Bolşevikler lideriğinde, Petrograd’da (1924’ten sonra Leningrad, 1991’den sonra St. Petersburg)... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T19:14+0300

2022-11-07T19:14+0300

2022-11-07T19:21+0300

yaşam

ekim devrimi

rusya

bolşevik devrimi

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Ekim Devrimi sonucu ülkenin siyasi, ideolojik ve sosyoekonomik yapısı değişti. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler sisteminde küresel değişikliklere yol açtı, dünya genelindeki devrimci süreçlerin ve ulusal kurtuluş hareketinin gelişimine katkıda bulundu.Ekim Devrimi sonucu, eski Rus İmparatorluğu topraklarının büyük kısmında sosyalist bir devlet kuruldu. Bu devlet, 1922’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adını aldı. Birlik, 15 cumhuriyetten oluştu.1988-1990’lı yıllarda, Sovyetler Birliği’ndeki perestroyka süreci kapsamında, tüm birlik cumhuriyetleri bağımsızlık ilan etti. 1991 Aralık başında, Sovyetler Birliği’nin varlığını sona erdiren Belovezh Anlaşmaları imzalandı. 22 Aralık 1991’de Rusya, eski Sovyetler Birliği’nin hak ve yükümlülüklerini üstlendi.Sovyet dönemi boyunca 7 Kasım, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi Günü’nün kutlandığı resmi tatildi.Ekim Bayramı Günü ilk kez 1918’de kutlandı. 2 Aralık 1918 tarihinde, Rusya Merkez İcra Komitesi’nin kabul ettiği Emek Kanunu’nda, 7 Kasım tatil günü olarak gösterildi ve Proletarya Devrimi Günü olarak gösterildi.1927’de, devrimin 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, 8 Kasım da ek tatil günü ilan edildi. 1928’de, Rusya Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti Emek Kanunu’na ilgili değişiklikler yapıldı. 7-8 Kasım günleri, Ekim Devrimi Yıldönümü adını aldı.Joseph Stalin liderliği döneminde, bayram geleneği nihai halini aldı: Emekçi yürüyüşlerinin yapılması, ülke liderlerinin Lenin Mozolesine çıkması ve Kızıl Meydan’da askeri geçidin düzenlenmesi yere alıyor. Ekim bayramının tarihi, Sovyetler Birliği tarihiyle birlikte sona erdi. 7 Kasım 1991’de ilk kez bir devlet kutlaması yapılmadı. 1992’den itibaren 8 Kasım resmi tatil günü olmaktan çıktı.13 Mart 1995’te, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in imzaladığı “Rusya’nın zafer günleriyle ilgili” federal kanununda 7 Kasım, Moskova’nın Kuzma Minin ve Dmitry Pojarski liderliğindeki milis güçleri tarafından Polonyalı işgalcilerden kurtarıldığı gün (1612) ilan edildi.Yeltsin, 7 Kasım 1996 tarihli kararıyla bayrama yeni ad verdi: Uyum ve Uzlaşma Günü.29 Aralık 2004’te, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı “Rusya zafer günleriyle ilgili kanunun 1. maddesine değişikliklerin yapılması” ile ilgili federal kanuna göre 7 Kasım, Rusya’nın askeri zafer günü oldu, yani Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin 24. yıldönümü vesilesiyle Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri geçidin yapıldığı gün olarak kutlanmaya başladı. Kanunun 2. maddesine şu fıkra eklendi: “4 Kasım, Ulusal Birlik Günü olarak kutlanıyor.”2005’ten başlayarak 7 Kasım günü tatil olmaktan çıktı. Onun yerine 4 Kasım’da kutlanan Ulusal Birlik Günü tatil oldu.21 Temmuz 2005’te Putin’in imzaladığı “Rusya Zafer Günleri ile ilgili federal kanununa değişikliklerin yapılması” ile ilgili federal kanun uyarınca kanun “Rusya’nın askeri zafer ve anı günleri” adını aldı.Ekim Devrimi yıldönümünde, komünist ve solcu örgütlerinin temsilcileri anma etkinlikleri düzenliyor.

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ekim devrimi, rusya, bolşevik devrimi