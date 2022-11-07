https://sputniknews.com.tr/20221107/rus-perviy-kanal-televizyonu-googlea-actigi-davayi-kazandi-1063165090.html
Rus Pervıy Kanal televizyonu, Google’a açtığı davayı kazandı
Rus Pervıy Kanal televizyonu, Google’a açtığı davayı kazandı
Moskova Temyiz Mahkemesi, Google’a ait Youtube video paylaşım servisinden, Pervıy Kanal televizyonu ile programlarına ait hesapların yeniden açmasını talep... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T19:42+0300
2022-11-07T19:42+0300
2022-11-07T19:42+0300
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Rus Perviy Kanal televizyonu, hesaplarını kapatan Google’a karşı davayı kazandı. Moskova Temyiz Mahkemesi, Youtube’un Perviy Kanal televizyonu ile bu televizyona ait “Veçerniy Urgant”, “Minuta Slavı” ve diğer programlarına erişimi kapatmasını yasa dışı ilan etti. Google, bu hesaplardaki içerikleri izleme fırsatını yeniden sağlamalı.Mahkeme kararının yerine getirilmesi için 5 gün süre verildi. Aksi takdirde Google’a her gecikme günü için 100 bin ruble (yaklaşık 30 bin TL) para cezası uygulanacak.Daha önce diğer Rus televizyonları da Google’a karşı açtıkları davalarını kazanmışlardı.
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rusya, google
Rus Pervıy Kanal televizyonu, Google’a açtığı davayı kazandı
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Moskova Temyiz Mahkemesi, Google’a ait Youtube video paylaşım servisinden, Pervıy Kanal televizyonu ile programlarına ait hesapların yeniden açmasını talep etti.
Rus Perviy Kanal televizyonu, hesaplarını kapatan Google’a karşı davayı kazandı. Moskova Temyiz Mahkemesi, Youtube’un Perviy Kanal televizyonu ile bu televizyona ait “Veçerniy Urgant”, “Minuta Slavı” ve diğer programlarına erişimi kapatmasını yasa dışı ilan etti. Google, bu hesaplardaki içerikleri izleme fırsatını yeniden sağlamalı.
Mahkeme kararının yerine getirilmesi için 5 gün süre verildi. Aksi takdirde Google’a her gecikme günü için 100 bin ruble (yaklaşık 30 bin TL) para cezası uygulanacak.
Daha önce diğer Rus televizyonları da Google’a karşı açtıkları davalarını kazanmışlardı.