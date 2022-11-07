https://sputniknews.com.tr/20221107/reuters-yunanistan-dedeagac-limani-satisindan-vazgecebilir-1063161932.html
Reuters: Yunanistan, Dedeağaç Limanı satışından vazgeçebilir
Reuters: Yunanistan, Dedeağaç Limanı satışından vazgeçebilir
Reuters, Yunanistan'ın Dedeağaç limanının satışından vazgeçtiğini iddia etti. Kararın, ABD-Yunanistan ilişkilerinin gelişimi kapsamında alındığı belirtildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T17:51+0300
2022-11-07T17:51+0300
2022-11-07T17:51+0300
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ABD ve İngiltere'nin de aralarında olduğu bazı NATO ülkelerinin kullandığı ve ABD’nin Boğazlara alternatif olarak gördüğü öne sürülen Yunanistan’daki Dedeağaç Limanı’yla ilgili önemli bir haber gündem oldu.Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Yunanistan'ın muhtemelen uzun süredir konuşulan Dedeağaç Limanı'nın satışından vazgeçtiğini bildirdi. Atina'nın, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası limanın artan rolü ve 'jeopolitik gelişmeler' nedeniyle bu kararı aldığı kaydedildi.Sözcü'nün aktardığı habere göre, Yunanistan özelleştirme kurumundan bir kaynak, “Büyük ihtimalle ihale iptal edilecek. Bu, Dedeağaç Limanı'nın artan önemiyle bir ilişkili” dedi. Bir başka hükümet yetkisi ise iptalin jeopolitik gelişmelerle bağlantılı olduğunu aktardı.Reuters, Dedeağaç'ın son dönemde orta Avrupa'nda potansiyel bir enerji merkezi olarak öne çıktığı yorumunu yaptı.Yunanistan, eylül ayında Dedeağaç Limanı'nın yüzde 67 hissesi için 2 teklif aldığını duyurmuştu. Geçen sene de 4 yatırımcı ihalede kısa listeye alınmıştı. Reuters'ın haberine göre Yunan hükümeti ihaleyle ilgili kararını bu hafta verebilir.‘Boğazlara alternatif' iddiasıYunan Kathimerini gazetesi, daha önce, ABD’nin Dedeağaç Limanı’nın genişletilmesi önerdiğini ve bu yolu Boğazlara alternatif olarak gördüğünü yazmıştı. Ukrayna savaşının ardından Dedeağaç’ın ABD ve NATO’ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya’ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu öne sürülmüştü.Kathimerini ayrıca, Dedeağaç Limanı'nın genişletilerek Girit'teki Suda Üssü'ne benzer şekilde kullanılmasının amaçlandığını da yazmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl ABD'nin Dedeağaç'a üs kurmasına ilişkin, “Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir” demişti.Öte yandan halihazırda ABD, İngiltere ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince askeri teçhizat sevkiyatı için kullanılan Dedeağaç Limanı'nın İspanya Silahlı Kuvvetleri tarafından da NATO planları kapsamında kullanılacağı öne sürülmüştü.
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abd, türkiye, yunanistan, dedeağaç, satış, reuters
abd, türkiye, yunanistan, dedeağaç, satış, reuters
Reuters: Yunanistan, Dedeağaç Limanı satışından vazgeçebilir
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Reuters, Yunanistan'ın Dedeağaç limanının satışından vazgeçtiğini iddia etti. Kararın, ABD-Yunanistan ilişkilerinin gelişimi kapsamında alındığı belirtildi.
ABD ve İngiltere'nin de aralarında olduğu bazı NATO ülkelerinin kullandığı ve ABD’nin Boğazlara alternatif olarak gördüğü öne sürülen Yunanistan’daki Dedeağaç Limanı’yla ilgili önemli bir haber gündem oldu.
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Yunanistan'ın muhtemelen uzun süredir konuşulan Dedeağaç Limanı'nın satışından vazgeçtiğini bildirdi. Atina'nın, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası limanın artan rolü ve 'jeopolitik gelişmeler' nedeniyle bu kararı aldığı kaydedildi.
Sözcü'nün aktardığı habere göre, Yunanistan özelleştirme kurumundan bir kaynak, “Büyük ihtimalle ihale iptal edilecek. Bu, Dedeağaç Limanı'nın artan önemiyle bir ilişkili” dedi. Bir başka hükümet yetkisi ise iptalin jeopolitik gelişmelerle bağlantılı olduğunu aktardı.
Reuters, Dedeağaç'ın son dönemde orta Avrupa'nda potansiyel bir enerji merkezi olarak öne çıktığı yorumunu yaptı.
Yunanistan, eylül ayında Dedeağaç Limanı'nın yüzde 67 hissesi için 2 teklif aldığını duyurmuştu. Geçen sene de 4 yatırımcı ihalede kısa listeye alınmıştı. Reuters'ın haberine göre Yunan hükümeti ihaleyle ilgili kararını bu hafta verebilir.
‘Boğazlara alternatif' iddiası
Yunan Kathimerini gazetesi, daha önce, ABD’nin Dedeağaç Limanı’nın genişletilmesi önerdiğini ve bu yolu Boğazlara alternatif olarak gördüğünü yazmıştı. Ukrayna savaşının ardından Dedeağaç’ın ABD ve NATO’ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya’ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu öne sürülmüştü.
Kathimerini ayrıca, Dedeağaç Limanı'nın genişletilerek Girit'teki Suda Üssü'ne benzer şekilde kullanılmasının amaçlandığını da yazmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl ABD'nin Dedeağaç'a üs kurmasına ilişkin, “Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir” demişti.
Öte yandan halihazırda ABD, İngiltere ve İtalya Silahlı Kuvvetlerince askeri teçhizat sevkiyatı için kullanılan Dedeağaç Limanı'nın İspanya Silahlı Kuvvetleri tarafından da NATO planları kapsamında kullanılacağı öne sürülmüştü.