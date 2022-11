https://sputniknews.com.tr/20221107/prof-ali-saysel-demokrasiler-tehdit-altindayken-iklim-kriziyle-mucadele-etmek-cok-zor-1063165538.html

Prof. Ali Saysel: Demokrasiler tehdit altındayken iklim kriziyle mücadele etmek çok zor

Prof. Ali Saysel: Demokrasiler tehdit altındayken iklim kriziyle mücadele etmek çok zor

Mısır’da başlayan İklim Zirvesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Saysel, Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Saysel... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T20:02+0300

2022-11-07T20:02+0300

2022-11-07T20:02+0300

akşam postasi

iklim krizi

demokrasi

mısır

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063165592_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b5c69dfd4f65c0a5fd56e74a2013ecea.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladı.Konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular, zirvenin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.Mısır’da başlayan İklim Zirvesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Ali Saysel, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.Prof. Saysel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle: “Son on yıla bakıyoruz ve küresel yönetişim çok büyük bir zafiyet içerisinde. İkili ve üçlü anlaşmalar çok taraflı değil iki taraflı anlaşmalarla bir akım işler götürülmeye çalışılıyor. Demokrasiler tehdit altında, sürekli savaşlar oluyor. Her çıkan savaş, mevcut antidemokratik rejim ve her ülkede iktidara gelen antidemokratik rejim bizi ikilim değişikliğinde bir adım geriye düşürüyor. Ekonomik kaynakların yeşil ekonomiden, savunma sanayisine kaydırılması hem kaynak sorunu yaratıyor hem de savaşlar insanlara ve yapılara verdiği zararın yanı sıra çevre ve iklime de büyük zarar veren olaylar. Stratejik bir takım önlemler alarak önümüzdeki on yıllar içerisinde ve belirli bir uluslararası dayanışma ve toplumlar arası dayanışma çerçevesinde çözümlemesi ve hafifletmesi gereken bir problem varken önünde, her sabah insanlık yeni yangınlarla, yeni yakıcı problemlerle gözünü açıyor ve bu problemleri unutuyor. Her sabah gözümüzü açıyoruz savaş, ekonomik kriz. Önümüzdeki yıllar içerisinde yavaş yavaş, dönüşerek, dayanışarak çözmemiz gereken bir problemi unutuyoruz.”

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

iklim krizi, demokrasi, mısır, bm