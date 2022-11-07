https://sputniknews.com.tr/20221107/prof-ali-saysel-demokrasiler-tehdit-altindayken-iklim-kriziyle-mucadele-etmek-cok-zor-1063165538.html
Prof. Ali Saysel: Demokrasiler tehdit altındayken iklim kriziyle mücadele etmek çok zor
Prof. Ali Saysel: Demokrasiler tehdit altındayken iklim kriziyle mücadele etmek çok zor
Mısır’da başlayan İklim Zirvesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Saysel, Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Saysel... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T20:02+0300
2022-11-07T20:02+0300
2022-11-07T20:02+0300
akşam postasi
iklim krizi
demokrasi
mısır
bm
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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladı.Konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular, zirvenin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.Mısır’da başlayan İklim Zirvesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Ali Saysel, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.Prof. Saysel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle: “Son on yıla bakıyoruz ve küresel yönetişim çok büyük bir zafiyet içerisinde. İkili ve üçlü anlaşmalar çok taraflı değil iki taraflı anlaşmalarla bir akım işler götürülmeye çalışılıyor. Demokrasiler tehdit altında, sürekli savaşlar oluyor. Her çıkan savaş, mevcut antidemokratik rejim ve her ülkede iktidara gelen antidemokratik rejim bizi ikilim değişikliğinde bir adım geriye düşürüyor. Ekonomik kaynakların yeşil ekonomiden, savunma sanayisine kaydırılması hem kaynak sorunu yaratıyor hem de savaşlar insanlara ve yapılara verdiği zararın yanı sıra çevre ve iklime de büyük zarar veren olaylar. Stratejik bir takım önlemler alarak önümüzdeki on yıllar içerisinde ve belirli bir uluslararası dayanışma ve toplumlar arası dayanışma çerçevesinde çözümlemesi ve hafifletmesi gereken bir problem varken önünde, her sabah insanlık yeni yangınlarla, yeni yakıcı problemlerle gözünü açıyor ve bu problemleri unutuyor. Her sabah gözümüzü açıyoruz savaş, ekonomik kriz. Önümüzdeki yıllar içerisinde yavaş yavaş, dönüşerek, dayanışarak çözmemiz gereken bir problemi unutuyoruz.”
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
iklim krizi, demokrasi, mısır, bm
iklim krizi, demokrasi, mısır, bm
Prof. Ali Saysel: Demokrasiler tehdit altındayken iklim kriziyle mücadele etmek çok zor
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Mısır’da başlayan İklim Zirvesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Saysel, Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Saysel, “Demokrasiler tehdit altındayken iklim değişikliğiyle mücadele hep geriye gidiyor. Her sabah gözümüzü açtığımızda bu mücadelede birkaç adım geriye gittiğimizi görüyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladı.
Konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular, zirvenin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
Mısır’da başlayan İklim Zirvesi’ni Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Ali Saysel, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.
Prof. Saysel’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Son on yıla bakıyoruz ve küresel yönetişim çok büyük bir zafiyet içerisinde. İkili ve üçlü anlaşmalar çok taraflı değil iki taraflı anlaşmalarla bir akım işler götürülmeye çalışılıyor. Demokrasiler tehdit altında, sürekli savaşlar oluyor. Her çıkan savaş, mevcut antidemokratik rejim ve her ülkede iktidara gelen antidemokratik rejim bizi ikilim değişikliğinde bir adım geriye düşürüyor. Ekonomik kaynakların yeşil ekonomiden, savunma sanayisine kaydırılması hem kaynak sorunu yaratıyor hem de savaşlar insanlara ve yapılara verdiği zararın yanı sıra çevre ve iklime de büyük zarar veren olaylar. Stratejik bir takım önlemler alarak önümüzdeki on yıllar içerisinde ve belirli bir uluslararası dayanışma ve toplumlar arası dayanışma çerçevesinde çözümlemesi ve hafifletmesi gereken bir problem varken önünde, her sabah insanlık yeni yangınlarla, yeni yakıcı problemlerle gözünü açıyor ve bu problemleri unutuyor. Her sabah gözümüzü açıyoruz savaş, ekonomik kriz. Önümüzdeki yıllar içerisinde yavaş yavaş, dönüşerek, dayanışarak çözmemiz gereken bir problemi unutuyoruz.”