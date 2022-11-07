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https://sputniknews.com.tr/20221107/portekiz-10-yildir-suren-altin-vize-programina-son-vermeyi-planliyor-1063162204.html
Portekiz, 10 yıldır süren Altın Vize programına son vermeyi planlıyor
Portekiz, 10 yıldır süren Altın Vize programına son vermeyi planlıyor
Portekiz'in ekonomik kriz sırasında ülkeye sıcak para girişini kolaylaştırmak için 2012'de emlak alımı ve yatırım yapanlara getirdiği Altın Vize programının... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T17:55+0300
2022-11-07T17:55+0300
dünya
portekiz
vize
antonio costa
sol blok
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iptal kararı
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Başbakan Antonio Costa, basına yaptığı açıklamada, "Yeniden değerlendirmeye aldığımız bazı uygulamalar var. Bunlardan biri de Altın Vize programı. İşlevini doldurmuş gözüküyor ve devam etmesinin bir anlamı yok" dedi.Altın Vize programının bitişine ilişkin herhangi bir tarih vermeyen Costa, diğer yandan ülkelerine geri dönmek isteyen Portekizli göçmenlere mali destek verilmesi veya dijital platformda yatırımlara geçici oturma izni sağlanması uygulamalarının süreceğini kaydetti.Ülkedeki kayıtlara göre, Ekim 2012'den itibaren emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini öngören Altın Vize uygulaması sayesinde son 10 yılda 6 milyar 600 milyon Euro gelir elde edildi. Bunun yaklaşık yüzde 90'ı (5 milyar 900 milyon Euro'su) emlak sektöründen geldi.Yabancılar Ofisi'nin verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) dışından gelenlere verilen Altın Vize'yi 11 bin 180 yabancı ülke vatandaşı ve onların 18 bin 368 aile üyesi (toplamda 29 bin 548) aldı.Altın Vize'yi en çok 5 bin 194 kişiyle Çin'den gelenler alırken bunu Brezilya (1137), Türkiye (530), ABD (483) ve Güney Afrika (474) vatandaşları izledi.Portekiz'de muhalefetteki Sol Blok Partisi, "Ülkemizi yolsuzluğun suç ortağı yaptı, kara para aklama yeri haline getirdi ve konut fiyatlarının artmasına neden oldu" suçlamalarıyla Altın Vize programının hemen kaldırılmasını isterken diğer sol görüşlü partiler de buna destek veriyor.Altın Vize programı, 1 Ocak 2022'de bazı değişikliklere uğrayarak sadece ülkenin iç kısımlarında ya da Madeira ve Azor Adaları'nda emlak alınması ile sınırlandırılıp en düşük yatırım miktarı da 1 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.
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portekiz, vize, antonio costa, sol blok, iptal, iptal kararı
portekiz, vize, antonio costa, sol blok, iptal, iptal kararı

Portekiz, 10 yıldır süren Altın Vize programına son vermeyi planlıyor

17:55 07.11.2022
© AAVize- Belge- Ofis
Vize- Belge- Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
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Portekiz'in ekonomik kriz sırasında ülkeye sıcak para girişini kolaylaştırmak için 2012'de emlak alımı ve yatırım yapanlara getirdiği Altın Vize programının kaldırılması tartışılıyor.
Başbakan Antonio Costa, basına yaptığı açıklamada, "Yeniden değerlendirmeye aldığımız bazı uygulamalar var. Bunlardan biri de Altın Vize programı. İşlevini doldurmuş gözüküyor ve devam etmesinin bir anlamı yok" dedi.
Altın Vize programının bitişine ilişkin herhangi bir tarih vermeyen Costa, diğer yandan ülkelerine geri dönmek isteyen Portekizli göçmenlere mali destek verilmesi veya dijital platformda yatırımlara geçici oturma izni sağlanması uygulamalarının süreceğini kaydetti.
Ülkedeki kayıtlara göre, Ekim 2012'den itibaren emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini öngören Altın Vize uygulaması sayesinde son 10 yılda 6 milyar 600 milyon Euro gelir elde edildi. Bunun yaklaşık yüzde 90'ı (5 milyar 900 milyon Euro'su) emlak sektöründen geldi.
Yabancılar Ofisi'nin verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) dışından gelenlere verilen Altın Vize'yi 11 bin 180 yabancı ülke vatandaşı ve onların 18 bin 368 aile üyesi (toplamda 29 bin 548) aldı.
Altın Vize'yi en çok 5 bin 194 kişiyle Çin'den gelenler alırken bunu Brezilya (1137), Türkiye (530), ABD (483) ve Güney Afrika (474) vatandaşları izledi.
Portekiz'de muhalefetteki Sol Blok Partisi, "Ülkemizi yolsuzluğun suç ortağı yaptı, kara para aklama yeri haline getirdi ve konut fiyatlarının artmasına neden oldu" suçlamalarıyla Altın Vize programının hemen kaldırılmasını isterken diğer sol görüşlü partiler de buna destek veriyor.
Altın Vize programı, 1 Ocak 2022'de bazı değişikliklere uğrayarak sadece ülkenin iç kısımlarında ya da Madeira ve Azor Adaları'nda emlak alınması ile sınırlandırılıp en düşük yatırım miktarı da 1 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.
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