https://sputniknews.com.tr/20221107/otomobilin-carptigi-tilki-bir-gozunu-kaybetti-1063150280.html

Otomobilin çarptığı tilki bir gözünü kaybetti

Otomobilin çarptığı tilki bir gözünü kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde aracın çarpması sonucu bir gözünü kaybeden, ayağından yaralanıp, iç kanama geçiren tilki tedavi edildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T13:00+0300

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yaşam

tilki

antalya

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Antalya Serik’e bağlı Karadayı Mahallesi’nde bir aracın çarparak yaraladığı tilkiyi arazide görenlerin haber vermesiyle bölgeye Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı tilkiyi alarak veteriner kliniğine getirdi. Tek gözünden, ayağından yaralanan ve iç kanama geçiren tilki klinikte yapılan tedavisinin ardından Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere Serik Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne verildi.Tilkinin tedavisini yapan veteriner Rıfat Çelik, “Belediye ekipleri ihbar ile bölgeye gidiyor. Tilki olduğunu görüp bize getirdiler. İlk müdahalesini yaptık. Trafik kazası geçirmişti. İç kanama iğnelerini yaptık. Sol ayağında yumuşak doku zedelenmesi vardı. Şu anda gayet sağlıklı. İştahı yerinde. 8- 9 aylık dişi bir hayvan. Çarpmanın etkisi ile sağ gözü basınçtan dolayı patlamış. Tek gözü sağlam. Tek gözü ile yaşamını sürdürebilir. Tedavi sonrası Doğa Korumaya teslim edilecek” dedi.Veteriner Faruk Oğan da tilkinin bir gözünün ameliyatla alınacağını, tek gözün kendisine yeteceğini söyledi.

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tilki, antalya