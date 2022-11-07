Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu Londra’da tefecilerle mi görüştü?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD seyahatinde olduğu gibi İngiltere seyahatinde de gerçek ötesi hayallerin peşinde koştu. Aynı masada oturduğu insanların kredibilitesini 15 milyar dolar olarak hesaplayıp bunu Türkiye'ye getirebileceğini iddia etti. Bu paranın Türkiye'ye nasıl geleceği konusunda detaylı bir bilgi vermedi. Gazeteciler bu soruyu sorsaydı eminim bir cevabı da yoktur. Ne de olsa bu kadar algılar üzerinde konuştuğumuz bir dönemde gerçeklerin bir anlamı yok.