https://sputniknews.com.tr/20221107/kuzey-koreden-fuze-atisi-aciklamasi-halk-ordusunun-acimasizca-karsi-koyacaginin-acik-bir-cevabi-1063151627.html

Kuzey Kore'den füze atışı açıklaması: 'Halk Ordusu'nun acımasızca karşı koyacağının açık bir cevabı'

Kuzey Kore'den füze atışı açıklaması: 'Halk Ordusu'nun acımasızca karşı koyacağının açık bir cevabı'

Kuzey Kore ordusu, son dönemde düzenledikleri son füze atışlarının nükleer silahları içeren çeşitli füzelerle hava üsleri ve operasyon komuta sistemleri gibi... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T13:31+0300

2022-11-07T13:31+0300

2022-11-07T13:33+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

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abd

tatbikat

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Kuzey Kore yönetimi, geçen hafta ABD-Güney Kore hava kuvvetleri tatbikatlarını 'işgal provası' olarak nitelendirmiş ve düzinelerce füze ateşlemişti.Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, konuyla ilgili açıklamasında "Kore Halk Ordusu'nun yakın zamanda düzenlediği askeri operasyonlar, (Kuzey Kore) düşmanların kışkırtıcı askeri hamleleri ne kadar ısrarla devam ederse, Halk Ordusu'nun onlara o kadar kapsamlı ve acımasızca karşı koyacağının açık bir cevabıdır" ifadelerine yer vermişti.Silah testlerinin, 'düşman hava üslerine saldırı başlatmayı amaçlayan dispersiyon savaş başlıkları ve yeraltı sızma savaş başlıkları yüklü balistik füzeleri içerdiği' belirtilen açıklamada ayrıca, 'düşmanın operasyon komuta sistemini felç etme' görevine sahip özel bir işlevsel savaş başlığına sahip önemli bir balistik füze testinin de tamamlandığı belirtildi.'Güney'deki ABD üslerini vurabilir'Öte yandan, bazı Batılı gözlemciler, Kuzey Kore'nin böyle bir saldırı kabiliyeti elde etmek için temel teknolojilerde ustalaştığından şüphe duyuyor. Uzmanlar ayrıca, geçen hafta fırlatılan çok sayıda füzenin, Güney'deki ABD askeri üsleri de dahil olmak üzere önemli askeri hedefleri vurabilecek menzilde 'kısa menzilli nükleer yetenekli silahlardan' oluştuğunu söylüyor.Güney Kore Genelkurmay Sözcüsü Kim Jun-rak ise, Güney Kore'nin Kuzey'in seyir füzesi fırlattığını tespit etmediğini, ancaak Seul'ün 'kıtalararası balistik füze tarafından anormal bir uçuş olarak değerlendirdiği şeyden bahsetmemesinin' dikkate değer olduğunu söyledi.ABD ve Güney Kore ortaklığında düzenlenen 'Vigilant Storm' tatbikatı, bugüne kadar düzenlenenlerin en kapsamlısı. Tatbikatta her iki ülkeden F-35'ler de dahil olmak üzere 240 uçak yer aldı. Tatbikatın 5 gün sürmesi gerekirken, Kuzey Kore'nin atışları nedeniyle bir gün uzatıldı.'Kim rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacak'ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-Sup da, yayınladıkları ortak bildiride Kuzey'in son atışlarını 'şiddetle kınadılar'. Atışların 'kabul edilemez' olduğu belirtilen açıklamada, "Kim rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacak" ifadelerine yer verilmişti.

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