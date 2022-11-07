https://sputniknews.com.tr/20221107/kremlin-azerbaycan-ve-ermenistani-istikrarsizliga-yol-acacak-adimlardan-kacinmaya-cagirdi-1063153199.html
Kremlin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı istikrarsızlığa yol açacak adımlardan kaçınmaya çağırdı
Kremlin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı istikrarsızlığa yol açacak adımlardan kaçınmaya çağırdı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'ı kesişim hattındaki gerilimin tırmanmasına ve istikrarsızlığa yol açacak adımlardan kaçınma... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T13:40+0300
2022-11-07T13:40+0300
2022-11-07T13:40+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
dmitriy peskov
kremlin
müzakere
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Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan ordusunun sınırın doğusundaki Ermeni mevzilerine ateş açtığı yönündeki açıklaması, bugünkü basın toplantısında Peskov'a soruldu.Peskov, "Soçi'deki üçlü görüşme sonucunda kabul edilen açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın sadece siyasi ve diplomatik, barışçıl araçlarla çözüm bulma niyetinde oldukları vurgulandı. Bu nedenle biz, her iki tarafı önceden olduğu gibi tehlikeli eylemlerden ve kesişme hattında gerilimin tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi.'Putin'in G20 Zirvesi'ne gidip gitmeyeceğini bu hafta açıklayacağız'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak G20 Zirvesi'ne gidip gitmeyeceğini bu hafta açıklayacaklarını söyledi.Peskov, açıklamanın birkaç gün içinde yapılabileceğini belirtti.Kremlin Sözcüsü, ayrıca Putin'in 11-13 Kasım'da Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de yapılacak Doğu Asya Zirvesi'ne katılmayı planlamadığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/erivan-baku-ve-moskova-ile-muzakere-onerisine-olumlu-yanit-verdi-1063080305.html
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ermenistan, azerbaycan, dmitriy peskov, kremlin, müzakere, rusya
Kremlin, Azerbaycan ve Ermenistan'ı istikrarsızlığa yol açacak adımlardan kaçınmaya çağırdı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'ı kesişim hattındaki gerilimin tırmanmasına ve istikrarsızlığa yol açacak adımlardan kaçınma çağrısı yaptığını açıkladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan ordusunun sınırın doğusundaki Ermeni mevzilerine ateş açtığı yönündeki açıklaması, bugünkü basın toplantısında Peskov'a soruldu.
Peskov, "Soçi'deki üçlü görüşme sonucunda kabul edilen açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın sadece siyasi ve diplomatik, barışçıl araçlarla çözüm bulma niyetinde oldukları vurgulandı. Bu nedenle biz, her iki tarafı önceden olduğu gibi tehlikeli eylemlerden ve kesişme hattında gerilimin tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" yanıtını verdi.
'Putin'in G20 Zirvesi'ne gidip gitmeyeceğini bu hafta açıklayacağız'
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak G20 Zirvesi'ne gidip gitmeyeceğini bu hafta açıklayacaklarını söyledi.
Peskov, açıklamanın birkaç gün içinde yapılabileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü, ayrıca Putin'in 11-13 Kasım'da Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de yapılacak Doğu Asya Zirvesi'ne katılmayı planlamadığını bildirdi.