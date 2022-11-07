Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221107/izvestiya-bm-rus-tahilinin-ihracatiyla-ilgili-engellerin-kaldirilacaginin-sozunu-verdi-1063147846.html
İzvestiya: BM, Rus tahılının ihracatıyla ilgili engellerin kaldırılacağının sözünü verdi
İzvestiya: BM, Rus tahılının ihracatıyla ilgili engellerin kaldırılacağının sözünü verdi
Rus İzvestiya gazetesi, Birleşmiş Milletler’in (BM) Rus tahılının ihracatı ile ilgili uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını sağlayacağı konusunda Rusya’ya... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T12:17+0300
2022-11-07T12:17+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059201363_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_da6ccd8303b0a44bd02f99f01575a705.jpg
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, BM Genel Sekreterliği’nin Rus tahıl ürünlerinin ihracatına uygulanan kısıtlamaların yakında kaldırılmasını sağlayacağı konusunda söz verdiğini belirtti.Rus tahılı ve gübresinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, İstanbul’da temmuz ayında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının bir parçasıydı.Nitekim Polyanskiy de Rusya’nın, anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda kararını verirken söz konusu anlaşmanın kendisiyle ile ilgili kısmının yerine getirilip getirilmediğini baz alacaklarını belirtti. Polyanskiy, “Birleşmiş Milletler’in, üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmek için 18 Kasım’a kadar süresi var” dedi.Tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım’da dolacak. Bu nedenle bu zamana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili bir karar verilmesi gerekiyor.Öte yandan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar İzvestiya’ya yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rus tarım ürünleri taşıyan ya da Rusya’nın Karadeniz limanlarından çıkış yapan gemilere uygulanan sigorta ücretlerinin düşürülmesi konusunda büyük sigorta şirketleri ile görüşmeler yaptığını söyledi. Fakat söz konusu görüşmelerden henüz bir sonuç alınmadığı belirtiliyor.Rusya’nın tarım ürünlerine yönelik doğrudan bir yaptırım kararı alınmamış olsa da gemi sigortası ücretlerinin ciddi ölçüde artırılması gibi engellerle bu ürünlerin ihracatı zorlaştırılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/erdogan-putin-ile-gorusmemde-tahili-somali-sudan-gibi-ulkelere-gondermek-konusunda-mutabik-kaldik-1063061030.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059201363_295:0:1200:679_1920x0_80_0_0_93a7b93b896af754861c4efcaa1892c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, birleşmiş milletler (bm), tahıl
rusya, birleşmiş milletler (bm), tahıl

İzvestiya: BM, Rus tahılının ihracatıyla ilgili engellerin kaldırılacağının sözünü verdi

12:17 07.11.2022
© AARusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor
Rusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Rus İzvestiya gazetesi, Birleşmiş Milletler’in (BM) Rus tahılının ihracatı ile ilgili uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını sağlayacağı konusunda Rusya’ya söz verdiğini yazdı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, BM Genel Sekreterliği’nin Rus tahıl ürünlerinin ihracatına uygulanan kısıtlamaların yakında kaldırılmasını sağlayacağı konusunda söz verdiğini belirtti.
Rus tahılı ve gübresinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, İstanbul’da temmuz ayında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının bir parçasıydı.
Nitekim Polyanskiy de Rusya’nın, anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda kararını verirken söz konusu anlaşmanın kendisiyle ile ilgili kısmının yerine getirilip getirilmediğini baz alacaklarını belirtti. Polyanskiy, “Birleşmiş Milletler’in, üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmek için 18 Kasım’a kadar süresi var” dedi.
Tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım’da dolacak. Bu nedenle bu zamana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili bir karar verilmesi gerekiyor.
Öte yandan konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar İzvestiya’ya yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rus tarım ürünleri taşıyan ya da Rusya’nın Karadeniz limanlarından çıkış yapan gemilere uygulanan sigorta ücretlerinin düşürülmesi konusunda büyük sigorta şirketleri ile görüşmeler yaptığını söyledi. Fakat söz konusu görüşmelerden henüz bir sonuç alınmadığı belirtiliyor.
Rusya’nın tarım ürünlerine yönelik doğrudan bir yaptırım kararı alınmamış olsa da gemi sigortası ücretlerinin ciddi ölçüde artırılması gibi engellerle bu ürünlerin ihracatı zorlaştırılıyor.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: Putin ile görüştüm, tahılın az gelişmiş ülkelere öncelikli gitmesi konusunda mutabık kaldık
4 Kasım, 11:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала