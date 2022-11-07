https://sputniknews.com.tr/20221107/istanbul-emniyet-mudurlugunden-sariyerdeki-kaziya-dair-aciklama-herhangi-bir-bulguya-rastlanmadi-1063139495.html

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Sarıyer'deki kazıya dair açıklama: Herhangi bir bulguya rastlanmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Sarıyer'deki kazıya dair açıklama: Herhangi bir bulguya rastlanmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, konuyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirenler... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T07:04+0300

2022-11-07T07:04+0300

2022-11-07T07:04+0300

türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

sarıyer

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda, organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z.B'nin, J.A.B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportuyla ülkeye giriş yaptığının ve kentte bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Başlatılan çalışmalar neticesinde bu kişinin 4 Kasım'da Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ikametteki aramada, sahte kimlik, pasaport ve dijital materyallerin ele geçirildiği vurgulandı.Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221106/sirp-cete-lideri-sariyerde-kaldigi-villada-yakalandi-1063127203.html

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