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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Sarıyer'deki kazıya dair açıklama: Herhangi bir bulguya rastlanmadı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Sarıyer'deki kazıya dair açıklama: Herhangi bir bulguya rastlanmadı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, konuyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirenler... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T07:04+0300
2022-11-07T07:04+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
sarıyer
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda, organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z.B'nin, J.A.B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportuyla ülkeye giriş yaptığının ve kentte bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Başlatılan çalışmalar neticesinde bu kişinin 4 Kasım'da Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ikametteki aramada, sahte kimlik, pasaport ve dijital materyallerin ele geçirildiği vurgulandı.Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221106/sirp-cete-lideri-sariyerde-kaldigi-villada-yakalandi-1063127203.html
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, sarıyer

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Sarıyer'deki kazıya dair açıklama: Herhangi bir bulguya rastlanmadı

07:04 07.11.2022
© AAPolis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem
Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadığını, konuyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda, organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z.B'nin, J.A.B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportuyla ülkeye giriş yaptığının ve kentte bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Başlatılan çalışmalar neticesinde bu kişinin 4 Kasım'da Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ikametteki aramada, sahte kimlik, pasaport ve dijital materyallerin ele geçirildiği vurgulandı.
Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.
Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
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