https://sputniknews.com.tr/20221107/ispanyada-demir-yollari-iscileri-grevde-1063154174.html

İspanya'da demir yolları işçileri grevde

İspanya'da demir yolları işçileri grevde

İspanya'da demir yolları şirketi Renfe'ye bağlı işçiler, maaş artışı taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle greve gitti. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T14:13+0300

2022-11-07T14:13+0300

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dünya

ispanya

grev

demiryolları

demiryolu

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Renfe işçilerinin bağlı olduğu sendikalar, toplu iş sözleşmelerinde maaş artışının enflasyon oranında yapılmadığını öne sürerek, 7 ve 13 Kasım'da, 2 günlük iş bırakma kararı aldı.Yaklaşık 14 bin demir yolu işçisini kapsayan grev dolayısıyla İspanya'da birçok tren istasyonunda uzun kuyruklar oluştu.Ulaştırma Bakanlığı, gün içerisinde banliyö seferlerinde yüzde 50, hızlı trenlerde yüzde 72 ve yük trenlerinde yüzde 25'lik asgari hizmetin garanti edildiğini açıkladı.Sendikalar ayrıca 2022'de geçici sözleşmeli çalışan personelin, 2023'te süresiz sözleşmeye geçirilmesini talep ediyor.İspanya'da 2022'de üç kez ikili hanelere çıkan enflasyon oranının yıl sonu ortalamasının yüzde 8.7 olacağı öngörülüyor.

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ispanya, grev, demiryolları, demiryolu