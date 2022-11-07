https://sputniknews.com.tr/20221107/fare-zehri-ictikleri-iddia-edilen-3-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1063173459.html

Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa’da kolaya kattıkları fare zehrini içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T23:57+0300

2022-11-07T23:57+0300

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türkiye

şanlıurfa

öğrenci

intihar girişimi

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinin Bağlar Mahallesi'ndeki kız teknik ve Anadolu Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki M.K. 18 yaşındaki H.Ö. ve 15 yaşındaki Z.C. isimli kız öğrenciler, marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti. Öğrencilerin kustuğunu fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. 3 öğrenci, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor. Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

türkiye

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şanlıurfa, öğrenci, intihar girişimi