https://sputniknews.com.tr/20221107/eski-sevgilisini-darbeden-sarkici-cagatay-akmana-10-yila-kadar-hapis-talebi-1063156925.html

Eski sevgilisini darbeden şarkıcı Çağatay Akman'a 10 yıla kadar hapis talebi

Eski sevgilisini darbeden şarkıcı Çağatay Akman'a 10 yıla kadar hapis talebi

Çağatay Akman’ın eski sevgilisi Öykü Uslu’nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darbettiği iddiasına ilişkin yürütülen... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T15:52+0300

2022-11-07T15:52+0300

2022-11-07T15:52+0300

darp

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Şarkıcı Çağatay Akman’ın, 23 Temmuz 2021’de eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evinin önüne gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz’a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darbettiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, müşteki şüpheli Furkan Ayaz'ın, Öykü'nün evinin önüne giderek Çağatay'ı uzaklaştırmak istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.‘Sizi Cihangir’de barındırmam, sizi öldüreceğim’ şeklinde tehdit ve hakaret ettiği kaydedildiHazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan’ın, Çağatay’a küfürlü şekilde hakaret ettiği, Çağatay’ın ise ‘sizi Cihangir’de barındırmam’, ‘sizi öldüreceğim’ şeklinde ikisini de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede daha sonra tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bunun sonucunda da müşteki şüpheliler Furkan ve Öykü'nün Çağatay'ı darbettikleri, Çağatay'ın da Furkan ile Öykü'yü darbettiği belirtildi. İddianamede ayrıca Adli Tıp Raporuna göre tarafların birbirlerini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde birbirlerini yaraladıkları da aktarıldı.Öte yandan iddianamede, müşteki şüphelilere isnat edilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.Toplamda 10 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildiHazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Çağatay Akman’ın, Öykü ve Furkan’a yönelik ikişer defa ‘basit yaralama’ suçundan 8 aydan 2 yıla, ‘tehdit’ suçundan 1 yıldan 4 yıla ve ‘hakaret’ suçundan 7 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplamda 2 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Uslu ve Ayaz’a da hapis istendiİddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Furkan Ayaz’ın ise ayrı ayrı ‘basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla, ‘hakaret’ suçundan ise 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Müşteki şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

https://sputniknews.com.tr/20210729/eski-sevgilisi-oyku-usluyu-darbeden-sarkici-cagatay-akmana-2-ay-uzaklastirma-1045088556.html

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