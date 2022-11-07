https://sputniknews.com.tr/20221107/elon-musk-abddeki-ara-secimlerde-cumhuriyetcilere-oy-verme-cagrisi-yapti--1063172151.html
Elon Musk, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı yaptı
Elon Musk, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı yaptı
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, kararsız seçmeni yarınki ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara oy vermeye çağırdı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T23:26+0300
2022-11-07T23:26+0300
2022-11-07T23:32+0300
dünya
abd
elon musk
kongre
seçim
cumhuriyetçi parti
abd demokrat parti
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter hesabından yarın düzenlenecek Kongre ara seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamasında kararsız seçmenlere hitap eden Musk, "Güç paylaşımı, iki partinin de en kötü uçlarını törpüler, bu nedenle de başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum" ifadesini kullandı.Musk, aşırı Demokrat ya da Cumhuriyetçilerin asla karşı taraf için oy vermeyeceğine işaret ederek, "Bu nedenle göreve kimin geleceğine asıl karar verenler kararsız seçmenler olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/twitter-hindistandaki-calisanlarinin-yuzde-90ini-isten-cikardi-1063162364.html
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abd, elon musk, kongre, seçim, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti
abd, elon musk, kongre, seçim, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti
Elon Musk, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı yaptı
23:26 07.11.2022 (güncellendi: 23:32 07.11.2022) Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, kararsız seçmeni yarınki ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara oy vermeye çağırdı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter hesabından yarın düzenlenecek Kongre ara seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamasında kararsız seçmenlere hitap eden Musk, "Güç paylaşımı, iki partinin de en kötü uçlarını törpüler, bu nedenle de başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum" ifadesini kullandı.
Musk, aşırı Demokrat ya da Cumhuriyetçilerin asla karşı taraf için oy vermeyeceğine işaret ederek, "Bu nedenle göreve kimin geleceğine asıl karar verenler kararsız seçmenler olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.