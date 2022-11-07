https://sputniknews.com.tr/20221107/ekmek-ureticileri-isverenleri-sendikasi-baskani-duyurdu-istanbulda-ekmege-zam-geliyor-1063144361.html
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı duyurdu: İstanbul'da ekmeğe zam geliyor
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı duyurdu: İstanbul'da ekmeğe zam geliyor
İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe bir zam daha geliyor. Son gelen zamla birlikte aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T10:56+0300
2022-11-07T10:56+0300
2022-11-07T10:56+0300
ekonomi
ekmek
gıda fiyatları
istanbul
zam
enflasyon
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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7,5 TL çıkabileceğini belirtti.Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221027/turk-is-aclik-siniri-7-bin-425-yoksulluk-siniri-24-bin-185-lira-1062759917.html
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ekmek, gıda fiyatları, istanbul, zam, enflasyon
ekmek, gıda fiyatları, istanbul, zam, enflasyon
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı duyurdu: İstanbul'da ekmeğe zam geliyor
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İstanbul'da fiyatı 5 TL olan ekmeğe bir zam daha geliyor. Son gelen zamla birlikte aralık ayı gelmeden İstanbul'da ekmeğin fiyatının 7,5 TL'ye çıkması bekleniyor.
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7,5 TL çıkabileceğini belirtti.
Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" diye konuştu.