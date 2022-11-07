https://sputniknews.com.tr/20221107/drogbadan-musluman-oldu-iddialarina-yanit-din-degistirmedim--1063170910.html

Drogba'dan 'Müslüman oldu' iddialarına yanıt: Din değiştirmedim

Drogba'dan 'Müslüman oldu' iddialarına yanıt: Din değiştirmedim

Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, kendisi hakkında ortaya atılan 'Müslüman oldu' iddialarına yönelik, "Din... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T22:53+0300

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spor

didier drogba

müslüman

din

islam

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Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, 'Müslümanlığı seçtiği' yönündeki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Drogba, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu hikaye viral oluyor ama din değiştirmedim. Bu sadece köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime gösterdiğim bir saygı duruşu, birliktelik anıydı. Herkese çok sevgi ve selamlar."Sosyal medyada 'Drogba Müslüman oldu' notuyla dolaşıma sokulan fotoğraflarda ünlü futbolcunun ellerini açarak dua ettiği görülüyor.

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2022

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Sputnik Türkiye

didier drogba, müslüman, din, islam