https://sputniknews.com.tr/20221107/drogbadan-musluman-oldu-iddialarina-yanit-din-degistirmedim--1063170910.html
Drogba'dan 'Müslüman oldu' iddialarına yanıt: Din değiştirmedim
Drogba'dan 'Müslüman oldu' iddialarına yanıt: Din değiştirmedim
Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, kendisi hakkında ortaya atılan 'Müslüman oldu' iddialarına yönelik, "Din... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T22:53+0300
2022-11-07T22:53+0300
2022-11-07T23:06+0300
spor
didier drogba
müslüman
din
islam
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Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, 'Müslümanlığı seçtiği' yönündeki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Drogba, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu hikaye viral oluyor ama din değiştirmedim. Bu sadece köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime gösterdiğim bir saygı duruşu, birliktelik anıydı. Herkese çok sevgi ve selamlar."Sosyal medyada 'Drogba Müslüman oldu' notuyla dolaşıma sokulan fotoğraflarda ünlü futbolcunun ellerini açarak dua ettiği görülüyor.
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didier drogba, müslüman, din, islam
didier drogba, müslüman, din, islam
Drogba'dan 'Müslüman oldu' iddialarına yanıt: Din değiştirmedim
22:53 07.11.2022 (güncellendi: 23:06 07.11.2022) Abone ol
Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, kendisi hakkında ortaya atılan 'Müslüman oldu' iddialarına yönelik, "Din değiştirmedim" ifadesini kullandı.
Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, 'Müslümanlığı seçtiği' yönündeki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Drogba, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu hikaye viral oluyor ama din değiştirmedim. Bu sadece köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime gösterdiğim bir saygı duruşu, birliktelik anıydı. Herkese çok sevgi ve selamlar."
Sosyal medyada 'Drogba Müslüman oldu' notuyla dolaşıma sokulan fotoğraflarda ünlü futbolcunun ellerini açarak dua ettiği görülüyor.