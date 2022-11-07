https://sputniknews.com.tr/20221107/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063142612.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.50 TL’de yer alıyor. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T09:18+0300

2022-11-07T09:18+0300

2022-11-07T09:19+0300

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Dolar, yeni haftaya 18.61 seviyesinde başlarken, euro ise 18.liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1672 doların üzerine çıktı.İç piyasada gram altın 1000 lira, çeyrek altın 1654 lira, cumhuriyet altını 6 bin 505 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221104/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063057934.html

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