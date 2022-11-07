https://sputniknews.com.tr/20221107/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplanacak-1063141110.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ekonomi gündeminde her zaman olduğu gibi enflasyonla... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T08:26+0300

2022-11-07T08:26+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

kabine

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kabine toplantısında başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik ile ilgili muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler değerlendirilecek.Toplantının ekonomi gündeminde her zaman olduğu gibi enflasyonla mücadele kapsamında olası yeni tedbirler ele alınacak. Ekonomi gündeminin diğer başlıklarının emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması, doğalgaz yardımı, TOKİ projesinde son durum gibi konuların olması bekleniyor.Terörle mücadele ve dış politika konuları da ele alınacak başlıklar arasında yer alacak.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.

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recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı