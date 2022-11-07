Türkiye
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
https://sputniknews.com.tr/20221107/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1063165506.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T19:55+0300
2022-11-07T20:18+0300
son dakika
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1063165506.jpg?1667841520
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan'ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son dakika, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
son dakika, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor

19:55 07.11.2022 (güncellendi: 20:18 07.11.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan'ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:
"Seçimlerden önce kamuoyu karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz
Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri, kimi özgüven eksikliği kimi kasıtlı sabotajlar kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı sadece bir firmanın, bir markanın, bir üretim tesisinin değil topyekûn 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.
Her kim, Türkiye'yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla, küresel tefecilerle aynı fotoğrafın içine sokuyorsa; yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir.
Hiç şüphesiz sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devriminin en önemli sembolleri; güçlü alt yapımız, dijitalleşme yoluyla hizmet standartlarını yükseltmemiz ve şehir hastanelerimizdir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала