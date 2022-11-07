https://sputniknews.com.tr/20221107/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1063165506.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T19:55+0300
2022-11-07T19:55+0300
2022-11-07T20:18+0300
son dakika
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan'ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:
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son dakika, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
son dakika, recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
19:55 07.11.2022 (güncellendi: 20:18 07.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan'ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:
"Seçimlerden önce kamuoyu karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz
Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri, kimi özgüven eksikliği kimi kasıtlı sabotajlar kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı sadece bir firmanın, bir markanın, bir üretim tesisinin değil topyekûn 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.
Her kim, Türkiye'yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla, küresel tefecilerle aynı fotoğrafın içine sokuyorsa; yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir.
Hiç şüphesiz sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devriminin en önemli sembolleri; güçlü alt yapımız, dijitalleşme yoluyla hizmet standartlarını yükseltmemiz ve şehir hastanelerimizdir.