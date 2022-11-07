Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor

Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri, kimi özgüven eksikliği kimi kasıtlı sabotajlar kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için Togg çok önemli bir sembol haline gelmiştir. Togg'un başarısı sadece bir firmanın, bir markanın, bir üretim tesisinin değil topyekûn 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.