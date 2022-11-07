https://sputniknews.com.tr/20221107/cezayir-bricse-resmen-uyelik-basvurusunda-bulundu-1063164608.html
Cezayir, BRICS’e resmen üyelik başvurusunda bulundu
Cezayir, BRICS’e resmen üyelik başvurusunda bulundu
Cezayir’in BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubuna resmen üyelik başvurusunda bulunduğu bildirildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T19:19+0300
2022-11-07T19:19+0300
2022-11-07T19:19+0300
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Cezayir Dışişleri Bakanlığı Büyük Ortaklıklar Özel Temsilcisi Leyla Zarruki, Cezayir Devlet Radyosu’na yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS’e üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.Zarruki, Cezayir’in üyelik başvurusu için gerekli tüm dosyaları sunduğuna vurgu yaparken, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun geçen temmuz ayında 'BRICS grubunun ekonomik ve siyasi bir güç olduğu düşünüldüğünde Cezayir'in ilgisini çektiğini' söyleyerek, 'bu gruba katılmanın, bağlantısızlık ilkesinin öncüsü Cezayir'i iki kutbun çekim alanından uzaklaştıracağı' değerlendirmesinde bulunmuştu.Tebbun, ayrıca valilerle yapılan toplantının açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS grubuna katılmasını sağlayacak şekilde milli geliri artırmaya çalıştığını belirtmişti.BRICS grubu, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasına sahip olan bu ülkelerin ekonomileri dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/cinden-cezayirin-brics-uyeligine-destek-1061615444.html
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Cezayir, BRICS’e resmen üyelik başvurusunda bulundu
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Cezayir’in BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubuna resmen üyelik başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı Büyük Ortaklıklar Özel Temsilcisi Leyla Zarruki, Cezayir Devlet Radyosu’na yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS’e üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.
Zarruki, Cezayir’in üyelik başvurusu için gerekli tüm dosyaları sunduğuna vurgu yaparken, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun geçen temmuz ayında 'BRICS grubunun ekonomik ve siyasi bir güç olduğu düşünüldüğünde Cezayir'in ilgisini çektiğini' söyleyerek, 'bu gruba katılmanın, bağlantısızlık ilkesinin öncüsü Cezayir'i iki kutbun çekim alanından uzaklaştıracağı' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Tebbun, ayrıca valilerle yapılan toplantının açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS grubuna katılmasını sağlayacak şekilde milli geliri artırmaya çalıştığını belirtmişti.
BRICS grubu, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasına sahip olan bu ülkelerin ekonomileri dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.