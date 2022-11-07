Türkiye
CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221107/cezayir-bricse-resmen-uyelik-basvurusunda-bulundu-1063164608.html
Cezayir, BRICS’e resmen üyelik başvurusunda bulundu
Cezayir, BRICS’e resmen üyelik başvurusunda bulundu
Cezayir’in BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubuna resmen üyelik başvurusunda bulunduğu bildirildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T19:19+0300
2022-11-07T19:19+0300
cezayir
dünya
brics
başvuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057166900_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cb51e37958a63ff79c18827464b74440.jpg
Cezayir Dışişleri Bakanlığı Büyük Ortaklıklar Özel Temsilcisi Leyla Zarruki, Cezayir Devlet Radyosu’na yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS’e üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.Zarruki, Cezayir’in üyelik başvurusu için gerekli tüm dosyaları sunduğuna vurgu yaparken, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun geçen temmuz ayında 'BRICS grubunun ekonomik ve siyasi bir güç olduğu düşünüldüğünde Cezayir'in ilgisini çektiğini' söyleyerek, 'bu gruba katılmanın, bağlantısızlık ilkesinin öncüsü Cezayir'i iki kutbun çekim alanından uzaklaştıracağı' değerlendirmesinde bulunmuştu.Tebbun, ayrıca valilerle yapılan toplantının açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS grubuna katılmasını sağlayacak şekilde milli geliri artırmaya çalıştığını belirtmişti.BRICS grubu, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasına sahip olan bu ülkelerin ekonomileri dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/cinden-cezayirin-brics-uyeligine-destek-1061615444.html
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1057166900_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b4e57123d67ceea8a6da0bd181f662a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cezayir, brics, başvuru
cezayir, brics, başvuru

Cezayir, BRICS’e resmen üyelik başvurusunda bulundu

19:19 07.11.2022
© AACezayir Bayrağı
Cezayir Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Cezayir’in BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubuna resmen üyelik başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Cezayir Dışişleri Bakanlığı Büyük Ortaklıklar Özel Temsilcisi Leyla Zarruki, Cezayir Devlet Radyosu’na yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS’e üyelik başvurusu yaptığını duyurdu.
Zarruki, Cezayir’in üyelik başvurusu için gerekli tüm dosyaları sunduğuna vurgu yaparken, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun geçen temmuz ayında 'BRICS grubunun ekonomik ve siyasi bir güç olduğu düşünüldüğünde Cezayir'in ilgisini çektiğini' söyleyerek, 'bu gruba katılmanın, bağlantısızlık ilkesinin öncüsü Cezayir'i iki kutbun çekim alanından uzaklaştıracağı' değerlendirmesinde bulunmuştu.
Tebbun, ayrıca valilerle yapılan toplantının açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin BRICS grubuna katılmasını sağlayacak şekilde milli geliri artırmaya çalıştığını belirtmişti.
BRICS grubu, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasına sahip olan bu ülkelerin ekonomileri dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
DÜNYA
Çin’den Cezayir’in BRICS üyeliğine destek
26 Eylül, 03:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала