Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın operasyon kapsamında altyapı tesislerini hedef alması sebebiyle kışın kötü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını söyleyip topyekün enerji kesintisi halinde halkın şehri terk etmeye hazır olması gerektiği konusunda uyardı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:08 07.11.2022
Redken, Yves Saint Laurent, Armani ve Kerastase Rusya'ya teslimatları sürdürüyor
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rusya'daki faaliyetini durduran Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani ve Kerastase'nin teslimatlara devam ettiklerini ve bu nedenle 'paralel ithalat' listesinden çıkarıldıklarını duyurdu.
08:55 07.11.2022
Kiev Belediye Başkanı: Topyekün enerji kesintisi halinde şehir boşaltılabilir
Ukrayna televizyonuna konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın ülkedeki altyapı tesislerini hedef alması nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşandığını hatırlatıp kendilerini çok kötü bir kış mevsiminin beklediğini ve buna karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.
Topyekün enerji kesintisi halinde halktan şehri terk etmelerinin istenebileceğini belirten Kliçko, şimdilik böyle bir durumun olmadığının da altını çizdi.