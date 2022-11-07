K﻿iev Belediye Başkanı: Topyekün enerji kesintisi halinde şehir boşaltılabilir

Ukrayna televizyonuna konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın ülkedeki altyapı tesislerini hedef alması nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşandığını hatırlatıp kendilerini çok kötü bir kış mevsiminin beklediğini ve buna karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Topyekün enerji kesintisi halinde halktan şehri terk etmelerinin istenebileceğini belirten Kliçko, şimdilik böyle bir durumun olmadığının da altını çizdi.