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Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu: Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi
Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu: Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi
Beşiktaş'ta bir iş yerine yapılan operasyonda, Sultan Abdülmecit tuğralı, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye ile birlikte, tarihi... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T13:40+0300
2022-11-07T13:45+0300
istanbul
beşiktaş
multimedya
tarihi eser
sultan abdülmecit
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istanbul, beşiktaş, фото, tarihi eser, sultan abdülmecit
istanbul, beşiktaş, фото, tarihi eser, sultan abdülmecit

Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu: Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi

13:40 07.11.2022 (güncellendi: 13:45 07.11.2022)
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Beşiktaş'ta bir iş yerine yapılan operasyonda, Sultan Abdülmecit tuğralı, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye ile birlikte, tarihi eser niteliğinde bin 638 parça halı ve kilim, takunya, sandık, sandık kapağı, seramik, ahşap obje ile 5 adet yabani hayvan derisi ele geçirildi.
© DHAİstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'taki bir iş yerinde tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adresi bir süre izlemeye aldı.
Beşiktaş'ta operasyon düzenlenen iş yerinden resmen tarih fışkırdı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'taki bir iş yerinde tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adresi bir süre izlemeye aldı.
© DHAİş yerine gelenleri de fiziki ve teknik takibe alan polis, 4 Kasım Cuma günü operasyon düzenledi.
Beşiktaş'ta operasyon düzenlenen iş yerinden resmen tarih fışkırdı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
İş yerine gelenleri de fiziki ve teknik takibe alan polis, 4 Kasım Cuma günü operasyon düzenledi.
© DHAİş yerinde yapılan aramalarda, Sultan Abdülmecit tuğrası bulunan, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye, 16 çift takunya, 27 halı ve kilim, 13 ahşap sandık, 18 sandık kapağı, 88 musluk ve aksamları, 5 hristyian etkileri taşıyan ikonalar, 43 bakır ibrik ve sürahi, 24 metal tepsi, 8 çerçeveli hat levha, 30 harita ile birlikte çok sayıda farklı desenlerde seramik, kitap yaprağı, mühür, bıçak, fincan, silah ve obje ele geçirildi.
Beşiktaş'ta operasyon düzenlenen iş yerinden resmen tarih fışkırdı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
İş yerinde yapılan aramalarda, Sultan Abdülmecit tuğrası bulunan, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye, 16 çift takunya, 27 halı ve kilim, 13 ahşap sandık, 18 sandık kapağı, 88 musluk ve aksamları, 5 hristyian etkileri taşıyan ikonalar, 43 bakır ibrik ve sürahi, 24 metal tepsi, 8 çerçeveli hat levha, 30 harita ile birlikte çok sayıda farklı desenlerde seramik, kitap yaprağı, mühür, bıçak, fincan, silah ve obje ele geçirildi.
© DHAİş yerinde yapılan aramalarda ayrıca özellikle, batılılaşma dönemi Osmanlı, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda ahşap eser ile birlikte farklı ebatlarda obje de bulundu. iş yerinde ele geçirilen tarihi eserlerin toplam bin 638 parça olduğu belirlendi. Aramalarda, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunan 5 yabani hayvana ait deri de ele geçirildi.
Beşiktaş'ta operasyon düzenlenen iş yerinden resmen tarih fışkırdı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
İş yerinde yapılan aramalarda ayrıca özellikle, batılılaşma dönemi Osmanlı, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda ahşap eser ile birlikte farklı ebatlarda obje de bulundu. iş yerinde ele geçirilen tarihi eserlerin toplam bin 638 parça olduğu belirlendi. Aramalarda, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altında bulunan 5 yabani hayvana ait deri de ele geçirildi.
© DHAOperasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Beşiktaş'ta operasyon düzenlenen iş yerinden resmen tarih fışkırdı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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