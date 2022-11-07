https://sputniknews.com.tr/20221107/belcikada-saglik-calisanlarina-saldirinin-cezasi-artiriliyor-1063155269.html
Belçika'da sağlık çalışanlarına saldırının cezası artırılıyor
Belçika'da sağlık çalışanlarına saldırının cezası artırılıyor
Belçika'da ceza kanununda yapılacak değişiklikle sağlık çalışanlarına saldıranlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T14:45+0300
2022-11-07T14:45+0300
2022-11-07T14:45+0300
dünya
belçika
sağlık çalışanı
ceza
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Belçika Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara hoşgörü göstermeyeceklerini bildirdi.Vandenbroucke, "Görevi başındayken bir sağlık çalışanına saldıranlar ciddi karşılık görecek" dedi.Ülkedeki mevcut ceza kanununda hemşire, doktor, ambulans şoförü, eczacı gibi çalışanlar görev başındayken saldırıya uğrarsa saldırganlara 2 ay ile 4 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.Ancak ceza kanununda yapılacak değişiklikle sağlık çalışanı saldırıya uğrar ve bu nedenle en az iki hafta iş göremeyecek duruma gelirse bu saldırıyı yapana 3 yıl ila 5 yıl hapis cezası verilebilecek.Belçika'da yapılan araştırmalar, sağlık çalışanlarına saldırıların özellikle Kovid-19 salgınının başlamasından sonra arttığını gösteriyordu.
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belçika, sağlık çalışanı, ceza
belçika, sağlık çalışanı, ceza
Belçika'da sağlık çalışanlarına saldırının cezası artırılıyor
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Belçika'da ceza kanununda yapılacak değişiklikle sağlık çalışanlarına saldıranlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Belçika Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara hoşgörü göstermeyeceklerini bildirdi.
Vandenbroucke, "Görevi başındayken bir sağlık çalışanına saldıranlar ciddi karşılık görecek" dedi.
Ülkedeki mevcut ceza kanununda hemşire, doktor, ambulans şoförü, eczacı gibi çalışanlar görev başındayken saldırıya uğrarsa saldırganlara 2 ay ile 4 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.
Ancak ceza kanununda yapılacak değişiklikle sağlık çalışanı saldırıya uğrar ve bu nedenle en az iki hafta iş göremeyecek duruma gelirse bu saldırıyı yapana 3 yıl ila 5 yıl hapis cezası verilebilecek.
Belçika'da yapılan araştırmalar, sağlık çalışanlarına saldırıların özellikle Kovid-19 salgınının başlamasından sonra arttığını gösteriyordu.