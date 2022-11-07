https://sputniknews.com.tr/20221107/belcikada-saglik-calisanlarina-saldirinin-cezasi-artiriliyor-1063155269.html

Belçika'da sağlık çalışanlarına saldırının cezası artırılıyor

Belçika'da sağlık çalışanlarına saldırının cezası artırılıyor

Belçika'da ceza kanununda yapılacak değişiklikle sağlık çalışanlarına saldıranlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T14:45+0300

2022-11-07T14:45+0300

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dünya

belçika

sağlık çalışanı

ceza

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Belçika Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara hoşgörü göstermeyeceklerini bildirdi.Vandenbroucke, "Görevi başındayken bir sağlık çalışanına saldıranlar ciddi karşılık görecek" dedi.Ülkedeki mevcut ceza kanununda hemşire, doktor, ambulans şoförü, eczacı gibi çalışanlar görev başındayken saldırıya uğrarsa saldırganlara 2 ay ile 4 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.Ancak ceza kanununda yapılacak değişiklikle sağlık çalışanı saldırıya uğrar ve bu nedenle en az iki hafta iş göremeyecek duruma gelirse bu saldırıyı yapana 3 yıl ila 5 yıl hapis cezası verilebilecek.Belçika'da yapılan araştırmalar, sağlık çalışanlarına saldırıların özellikle Kovid-19 salgınının başlamasından sonra arttığını gösteriyordu.

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belçika, sağlık çalışanı, ceza