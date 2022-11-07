https://sputniknews.com.tr/20221107/bakan-akar-azerbaycan-ermenistan-iliskilerinin-normallestirilmesinde-her-turlu-cabayi-destekliyoruz-1063167838.html

Bakan Akar: Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesinde her türlü çabayı destekliyoruz

Bakan Akar: Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesinde her türlü çabayı destekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, "Biz Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması bakımından her türlü çabayı... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T21:39+0300

2022-11-07T21:39+0300

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hulusi akar

azerbaycan

dünya

ermenistan

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu Atatürk Kültür Sitesi'nde 'Azerbaycan Zafer Günü' dolayısıyla düzenlenen resepsiyondaki konuşmasında, önemli, anlamlı bir yıl dönümünde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'samimi selamlarını' ileten Akar, "Bugünlere kolay gelinmedi. O nedenle bugünlerin kıymetini bilmek lazım" ifadesini kullandı.Türkiye için Azerbaycan'ın, Azerbaycan için de Türkiye'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Azerbaycan'ın bizim kalbimizdeki yeri çok özel. Dostluğun çok ötesinde kardeşlik bağları ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz" dedi.Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Bir ananın iki oğlu" şiirinin sözlerini hatırlatan Akar, şunları söyledi:Ermenistan'ın yaklaşık 30 sene önce Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini, 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkünü yerinden ettiğini, Hocalı'da katliam yaptığını anlatan Akar, "Bunları görmeyenlerin daha sonra Azerbaycan hakkını, hukukunu aldığında ortaya çıkmaları son derece manidardır. Bunlar derslerde okutulmalı, bu tabloyu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. AGİT, MİNSK grubu, bunlar 30 sene boyunca kıllarını kıpırdatmadılar. Vatan muharebesinden sonra Avrupa Birliği'nden onlarca kişi hudutlarda birtakım sebeplerle burada görev yapmak üzere gelmiş bulunuyorlar" diye konuştu.Ermenistan'ın 30 yıllık işgal sırasında da Azerbaycan topraklarına saldırılarını pervasızca sürdürmeye çalıştığını belirten Akar, şöyle devam etti:Bu süreçte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak irade beyanları ve ortaya koydukları liderliğin belirleyici olduğunu vurgulayan Akar, "Türkiye bu süreçte can kardeşi Azerbaycan'a tam destek sağladı. Şu anda da bu iş birliğimiz devam ediyor" dedi.İmzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akar, "Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz. Askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık konusunda neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz" diye konuştu.Ateşkesin ardından Azerbaycan ile tesis edilen iş birliği mekanizmalarının bölgesel istikrar, barış ve refah açısından önemine değinen Akar, şöyle devam etti:'Bugüne kadar neredeydiler?'Azerbaycan-Ermenistan sınırında 40 kişilik AB İzleme Misyonu bulunduğuna dikkati çeken Akar, "Bunlar bugüne kadar neredeydi? Bunun cevabı yok. 30 yıldır burada saldırıya, tacize muhatap olan Azerbaycan. Neredeydiniz? Bunun cevabı yok. Dolayısıyla biz güçlü olmak, hazırlıklı olmak durumundayız. Hakkımızı ve hukukumuzu müdafaa edebilmek için gücümüzü kullanabilecek durumda olmalıyız" dedi.Türkiye'nin Kafkasya'da çözüm odaklı, etkin politika uygulaması sırasında bazı ülkeler ve kurumların rol kapma çabasında olduğuna dikkati çeken Akar, "Biz bunun da farkındayız. Biz Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin normalleştirmesi ve kalıcı barışın sağlanması bakımından her türlü çabayı destekliyoruz. Fakat çözümsüzlüğü körükleyen bazı girişimlere karşı da duruşumuz açık ve net. Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Libya başta olmak üzere tüm dost ve müttefiklerimizi haklı davalarında destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarihi, değerleriyle kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu vurgulayan Akar, "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz; sevinci bizim sevincimiz. Bugüne kadar kederde ve kıvançta can kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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