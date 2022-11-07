https://sputniknews.com.tr/20221107/akar-abd-savunma-bakanligindan-bir-heyet-turkiyeye-geldi-1063154302.html

Akar: ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Türkiye’ye geldi

Akar: ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Türkiye’ye geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T14:24+0300

2022-11-07T14:24+0300

2022-11-07T14:26+0300

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Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi verdiği faaliyette talimatlar veren Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.Tahıl koridoru Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in liderliğinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin imzalandığını, bu kapsamda Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına başlandığını belirten Bakan Akar, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu’nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsattı. Tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelere vurgu yapan Akar, “O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Yapılan çalışmaların yoğun temasları sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Kasım'da tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti” dedi.Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli olarak nitelendiren Akar, “Şimdi 19 Kasım’da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatı değil tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan iki ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz” açıklamasında bulundu. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin de Türkiye'ye geldiğini açıklayan Akar, "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor" dedi.

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hulusi akar, abd, türkiye, rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, anlaşma