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Ahmet Hakan'dan TOGG yorumu: Yaratılan gizem kötücül yaklaşıma alan açıyor, farkında değil misiniz?
Ahmet Hakan'dan TOGG yorumu: Yaratılan gizem kötücül yaklaşıma alan açıyor, farkında değil misiniz?
Ahmet Hakan, yerli otomobil TOGG hakkında gizem yaratıldığını ve bunun spekülasyonlara sebebiyet verdiğini söyledi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T09:40+0300
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togg
ahmet hakan
üretim
araba
yerli otomobil
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yerli otomobil TOGG ile ilgili çıkan haberlerin olumsuz etki yarattığını öne sürdü.Ahmet Hakan, "Ne gerek var gizem yaratmaya" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-iste-fabrika-iste-banttan-indirdigimiz-ilk-akilli-cihaz-1063044996.html
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togg, ahmet hakan, üretim, araba, yerli otomobil
togg, ahmet hakan, üretim, araba, yerli otomobil

Ahmet Hakan'dan TOGG yorumu: Yaratılan gizem kötücül yaklaşıma alan açıyor, farkında değil misiniz?

09:40 07.11.2022 (güncellendi: 09:42 07.11.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, yerli otomobil TOGG hakkında gizem yaratıldığını ve bunun spekülasyonlara sebebiyet verdiğini söyledi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yerli otomobil TOGG ile ilgili çıkan haberlerin olumsuz etki yarattığını öne sürdü.
Ahmet Hakan, "Ne gerek var gizem yaratmaya" başlıklı yazısında şunları kaydetti:
"TOGG konusunda bunca spekülasyonun tek nedeni iflah olmaz kötü niyetliler mi? Tabii ki hayır. Fabrikayı doğru dürüst medyaya açmayanların... Konuyla ilgili dört başı mamur bir iletişim kampanyası yürütmeyenlerin... Akla gelebilecek her türlü soruya açıklıkla yanıt vermeyenlerin... Ana akım medyada yer alarak kapsamlı açıklamalar yapmayanların... Spekülasyonların büyümesindeki sorumlulukları büyük. Kötü niyetliler tabii ki olacak. Siyasetten gözü dönmüşler tabii ki olacak. Yapılan açıklamalara rağmen ortalığı bulandırmaya çalışanlar tabii ki olacak. Gözüyle görse bile tatmin olmayanlar tabii ki olacak. Ama bunların dışında kalan iyi niyetli milyonları göz önünde bulundurup... Art niyetlilerin avuçlarını yalamalarına yol açacak akıllıca bir iletişim stratejisi izlemek bu kadar mı zor? Ne gerek var gizem yaratmaya? Yarattığınız gizem, kötücül yaklaşımlara alan açıyor. Farkında değil misiniz?"
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