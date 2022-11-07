https://sputniknews.com.tr/20221107/adanadaki-berber-terlikle-vurarak-kafa-masaj-yapiyor-musteri-beni-dover-misiniz-dedi-1063145606.html
Adana'daki berber terlikle vurarak kafa masajı yapıyor: Müşteri 'Beni döver misiniz?' dedi
Adana'daki berber terlikle vurarak kafa masajı yapıyor: Müşteri 'Beni döver misiniz?' dedi
Adana'da bir berber, müşterisinin 'terlikli masaj isteğini kabul etti. Berberin diğer müşterileri de bu masajı talep etmeye başladı. Son olarak Almanya'da... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T11:31+0300
2022-11-07T11:31+0300
2022-11-07T11:42+0300
yaşam
berber
dayak
adana
tıraş
müşteri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063145459_0:245:506:530_1920x0_80_0_0_7c2d32bd9870e1c0cdaeb34d3ddb5d44.jpg
Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde berberlik yapan Ercan Ocaklı, bir müşterisinin kendisinden kafasına “anne terliğiyle” vurarak masaj yapmasını istedi. Ocaklı önce bu masajı yapmak istemedi ancak müşteri ısrar edince terlikle masaj yaptı. Berberin “anne terlikli” masajı yurt dışında da duyulunca, Almanya’da yaşayan bir kişi, masaj yaptırmaya geldi.Müşterilerinin saçını köpükleyip daha sonra terlikle vurarak masaj yapan berber Ocaklı, “Müşterimiz geldi ve bizden özel bir isteği oldu. Beni döver misiniz dedi, çok şaşırdık bu istek karşısında. Daha sonra uygulamaya başladık ve gerçekten adam rahatlamaya başladı. Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi. Bu olay benim de hoşuma gitti çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım. Bunu gören diğer arkadaşlar da istemeye başladı. Arkadaşımız zaten Almanya’dan geldi, orada bu tarz şeyler yokmuş; biz de kendisine uyguladık. Terliği kafayı incitmediği için tercih ettik. Kalkıp odun kullanamayız ama terlik olduğu zaman incitmiyor. Bu masajı görenlerden çok fazla talep var” dedi.Müşteri Burhan Çoban ise, “Başka platformlarda görmüştüm ve ben de denemek istedim. Vücuda iyi geldiğini duydum ve o şekilde yaptırdım, gerçekten de rahatlama oldu. Aslında yurtdışından bunun için gelmedim ama gelmişken de dayağımızı da yiyip gidiyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/07/1063145459_0:197:506:577_1920x0_80_0_0_a73721ff8cfad397221e713eb3e6f827.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
berber, dayak, adana, tıraş, müşteri
berber, dayak, adana, tıraş, müşteri
Adana'daki berber terlikle vurarak kafa masajı yapıyor: Müşteri 'Beni döver misiniz?' dedi
11:31 07.11.2022 (güncellendi: 11:42 07.11.2022) Abone ol
Adana'da bir berber, müşterisinin 'terlikli masaj isteğini kabul etti. Berberin diğer müşterileri de bu masajı talep etmeye başladı. Son olarak Almanya'da yaşayan bir kişi tıraş olmaya ve masaj yaptırmaya geldi.
Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde berberlik yapan Ercan Ocaklı, bir müşterisinin kendisinden kafasına “anne terliğiyle” vurarak masaj yapmasını istedi.
Ocaklı önce bu masajı yapmak istemedi ancak müşteri ısrar edince terlikle masaj yaptı. Berberin “anne terlikli” masajı yurt dışında da duyulunca, Almanya’da yaşayan bir kişi, masaj yaptırmaya geldi.
Müşterilerinin saçını köpükleyip daha sonra terlikle vurarak masaj yapan berber Ocaklı, “Müşterimiz geldi ve bizden özel bir isteği oldu. Beni döver misiniz dedi, çok şaşırdık bu istek karşısında. Daha sonra uygulamaya başladık ve gerçekten adam rahatlamaya başladı. Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi. Bu olay benim de hoşuma gitti çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım. Bunu gören diğer arkadaşlar da istemeye başladı. Arkadaşımız zaten Almanya’dan geldi, orada bu tarz şeyler yokmuş; biz de kendisine uyguladık. Terliği kafayı incitmediği için tercih ettik. Kalkıp odun kullanamayız ama terlik olduğu zaman incitmiyor. Bu masajı görenlerden çok fazla talep var” dedi.
Müşteri Burhan Çoban ise, “Başka platformlarda görmüştüm ve ben de denemek istedim. Vücuda iyi geldiğini duydum ve o şekilde yaptırdım, gerçekten de rahatlama oldu. Aslında yurtdışından bunun için gelmedim ama gelmişken de dayağımızı da yiyip gidiyoruz” diye konuştu.