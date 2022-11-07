https://sputniknews.com.tr/20221107/adanadaki-berber-terlikle-vurarak-kafa-masaj-yapiyor-musteri-beni-dover-misiniz-dedi-1063145606.html

Adana'daki berber terlikle vurarak kafa masajı yapıyor: Müşteri 'Beni döver misiniz?' dedi

Adana'daki berber terlikle vurarak kafa masajı yapıyor: Müşteri 'Beni döver misiniz?' dedi

Adana'da bir berber, müşterisinin 'terlikli masaj isteğini kabul etti. Berberin diğer müşterileri de bu masajı talep etmeye başladı. Son olarak Almanya'da... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T11:31+0300

2022-11-07T11:31+0300

2022-11-07T11:42+0300

yaşam

berber

dayak

adana

tıraş

müşteri

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Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde berberlik yapan Ercan Ocaklı, bir müşterisinin kendisinden kafasına “anne terliğiyle” vurarak masaj yapmasını istedi. Ocaklı önce bu masajı yapmak istemedi ancak müşteri ısrar edince terlikle masaj yaptı. Berberin “anne terlikli” masajı yurt dışında da duyulunca, Almanya’da yaşayan bir kişi, masaj yaptırmaya geldi.Müşterilerinin saçını köpükleyip daha sonra terlikle vurarak masaj yapan berber Ocaklı, “Müşterimiz geldi ve bizden özel bir isteği oldu. Beni döver misiniz dedi, çok şaşırdık bu istek karşısında. Daha sonra uygulamaya başladık ve gerçekten adam rahatlamaya başladı. Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi. Bu olay benim de hoşuma gitti çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım. Bunu gören diğer arkadaşlar da istemeye başladı. Arkadaşımız zaten Almanya’dan geldi, orada bu tarz şeyler yokmuş; biz de kendisine uyguladık. Terliği kafayı incitmediği için tercih ettik. Kalkıp odun kullanamayız ama terlik olduğu zaman incitmiyor. Bu masajı görenlerden çok fazla talep var” dedi.Müşteri Burhan Çoban ise, “Başka platformlarda görmüştüm ve ben de denemek istedim. Vücuda iyi geldiğini duydum ve o şekilde yaptırdım, gerçekten de rahatlama oldu. Aslında yurtdışından bunun için gelmedim ama gelmişken de dayağımızı da yiyip gidiyoruz” diye konuştu.

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berber, dayak, adana, tıraş, müşteri