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https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-bir-yolcu-dolmusun-icinde-semsiye-ile-yagmurdan-korundu-1063147969.html
Adana'da bir yolcu, dolmuşun içinde şemsiye ile yağmurdan korundu
Adana'da bir yolcu, dolmuşun içinde şemsiye ile yağmurdan korundu
Adana’da dolmuş şoförü havalandırmayı açık bırakınca bir kadın yolcunun yağan yağmurdan korunmak için araç içinde şemsiye açtı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T12:17+0300
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yaşam
adana
şemsiye
dolmuş
yağmur
yolcu
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Adana'da merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi hattında çalışan dolmuş şoförü, yağmurlu havaya rağmen havalandırmayı açık bıraktı. Yağmur nedeniyle yolcular ıslanmaya başladı. Bir kadın yolcu ise ıslanmamak için dolmuş içinde şemsiye açtı. Kadının dolmuşta bu şekilde yolculuk yapması diğer yolcuları güldürdü.
https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-sokak-ortasinda-havai-fisekli-catisma-1063146928.html
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adana, şemsiye, dolmuş, yağmur, yolcu
adana, şemsiye, dolmuş, yağmur, yolcu

Adana'da bir yolcu, dolmuşun içinde şemsiye ile yağmurdan korundu

12:17 07.11.2022
© İHA / FATİH KEÇE - MEHMET SANCAKZADEAdana’da dolmuş şoförü havalandırmayı açık bırakınca bir kadın yolcunun yağan yağmurdan korunmak için araç içinde şemsiye açtı.
Adana’da dolmuş şoförü havalandırmayı açık bırakınca bir kadın yolcunun yağan yağmurdan korunmak için araç içinde şemsiye açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© İHA / FATİH KEÇE - MEHMET SANCAKZADE
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Adana’da dolmuş şoförü havalandırmayı açık bırakınca bir kadın yolcunun yağan yağmurdan korunmak için araç içinde şemsiye açtı.
Adana'da merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi hattında çalışan dolmuş şoförü, yağmurlu havaya rağmen havalandırmayı açık bıraktı.
Yağmur nedeniyle yolcular ıslanmaya başladı. Bir kadın yolcu ise ıslanmamak için dolmuş içinde şemsiye açtı.
Kadının dolmuşta bu şekilde yolculuk yapması diğer yolcuları güldürdü.
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