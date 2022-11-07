https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-bir-yolcu-dolmusun-icinde-semsiye-ile-yagmurdan-korundu-1063147969.html

Adana'da bir yolcu, dolmuşun içinde şemsiye ile yağmurdan korundu

Adana'da bir yolcu, dolmuşun içinde şemsiye ile yağmurdan korundu

Adana’da dolmuş şoförü havalandırmayı açık bırakınca bir kadın yolcunun yağan yağmurdan korunmak için araç içinde şemsiye açtı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

adana

şemsiye

dolmuş

yağmur

yolcu

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Adana'da merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi hattında çalışan dolmuş şoförü, yağmurlu havaya rağmen havalandırmayı açık bıraktı. Yağmur nedeniyle yolcular ıslanmaya başladı. Bir kadın yolcu ise ıslanmamak için dolmuş içinde şemsiye açtı. Kadının dolmuşta bu şekilde yolculuk yapması diğer yolcuları güldürdü.

https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-sokak-ortasinda-havai-fisekli-catisma-1063146928.html

adana

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adana, şemsiye, dolmuş, yağmur, yolcu