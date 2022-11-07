https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-bir-yolcu-dolmusun-icinde-semsiye-ile-yagmurdan-korundu-1063147969.html
Adana'da bir yolcu, dolmuşun içinde şemsiye ile yağmurdan korundu
Adana'da bir yolcu, dolmuşun içinde şemsiye ile yağmurdan korundu
Adana’da dolmuş şoförü havalandırmayı açık bırakınca bir kadın yolcunun yağan yağmurdan korunmak için araç içinde şemsiye açtı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T12:17+0300
2022-11-07T12:17+0300
2022-11-07T12:17+0300
yaşam
adana
şemsiye
dolmuş
yağmur
yolcu
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Adana'da merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi hattında çalışan dolmuş şoförü, yağmurlu havaya rağmen havalandırmayı açık bıraktı. Yağmur nedeniyle yolcular ıslanmaya başladı. Bir kadın yolcu ise ıslanmamak için dolmuş içinde şemsiye açtı. Kadının dolmuşta bu şekilde yolculuk yapması diğer yolcuları güldürdü.
https://sputniknews.com.tr/20221107/adanada-sokak-ortasinda-havai-fisekli-catisma-1063146928.html
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adana, şemsiye, dolmuş, yağmur, yolcu
adana, şemsiye, dolmuş, yağmur, yolcu
Adana'da bir yolcu, dolmuşun içinde şemsiye ile yağmurdan korundu
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Adana’da dolmuş şoförü havalandırmayı açık bırakınca bir kadın yolcunun yağan yağmurdan korunmak için araç içinde şemsiye açtı.
Adana'da merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi hattında çalışan dolmuş şoförü, yağmurlu havaya rağmen havalandırmayı açık bıraktı.
Yağmur nedeniyle yolcular ıslanmaya başladı. Bir kadın yolcu ise ıslanmamak için dolmuş içinde şemsiye açtı.
Kadının dolmuşta bu şekilde yolculuk yapması diğer yolcuları güldürdü.