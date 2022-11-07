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https://sputniknews.com.tr/20221107/21-dunya-kupasinda-30-gol-krali-1063147604.html
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı
Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı. Son Dünya Kupası'nda İngiliz Harry Kane 6 golle öne çıktı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
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dünya kupası, фото, gol
dünya kupası, фото, gol

21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı

12:40 07.11.2022 (güncellendi: 12:56 07.11.2022)
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Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı. Son Dünya Kupası'nda İngiliz Harry Kane 6 golle öne çıktı.
© AFP 2022Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022
Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.
© AFP 20221962 Şili ise diğer turnuvalarla kıyaslandığında en az golle gol krallığına ulaşılan kupa olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Bu organizasyon ayrıca, en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkat çekti.
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022
1962 Şili ise diğer turnuvalarla kıyaslandığında en az golle gol krallığına ulaşılan kupa olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Bu organizasyon ayrıca, en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkat çekti.
© AFP 2022Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu. Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022
Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu. Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.
© AFP 2022Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti. Geride kalan 21 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022
Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti. Geride kalan 21 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
© AABirer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar: Çekoslovakya, Fransa, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı. Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken, gol krallığına ulaşamadı. Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı. Kupanın son gol kralı ise 6 golle ülkesinin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Harry Kane oldu.
21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar: Çekoslovakya, Fransa, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı. Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken, gol krallığına ulaşamadı. Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı. Kupanın son gol kralı ise 6 golle ülkesinin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Harry Kane oldu.
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