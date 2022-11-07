21 Dünya Kupası'nda 30 gol kralı

© AFP 2022 1962 Şili ise diğer turnuvalarla kıyaslandığında en az golle gol krallığına ulaşılan kupa olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Bu organizasyon ayrıca, en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkat çekti.