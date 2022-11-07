https://sputniknews.com.tr/20221107/15-yasindaki-cocugun-kullandigi-otomobil-direge-carpip-ikiye-bolundu-1-olu-3-yarali-1063144264.html
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
Bartın'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mustafa Aloğlu (15) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T10:55+0300
2022-11-07T10:55+0300
2022-11-07T10:55+0300
türkiye
bartın
ehliyet
çocuk
trafik kazası
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Bartın Toptancılar Sitesi önünde ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
bartın
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bartın, ehliyet, çocuk, trafik kazası
bartın, ehliyet, çocuk, trafik kazası
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
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Bartın'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mustafa Aloğlu (15) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Bartın Toptancılar Sitesi önünde ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.