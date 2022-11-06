https://sputniknews.com.tr/20221106/zonguldakta-maden-ocaginda-patlama-4-isci-yarali-1063117799.html

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi yaralandı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T03:43+0300

2022-11-06T03:43+0300

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türkiye

maden

zonguldak

patlama

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.İlçeye bağlı Bölüm Mahallesi'ndeki özel maden ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.Ekipler ve çalışanlar tarafından ocaktan yaralı çıkarılan Ersoy Mankır, Ramazan Kamil Çelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ciddiyetini koruyan Kabuk ve Gezer, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Maden işçilerinin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.Patlamanın işçilerin mesai çıkışında meydana geldiği öğrenildi.

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