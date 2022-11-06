Zaporojye’de Ukrayna’nın saldıracağı beklentisiyle müstahkem alanlar oluşturuluyor

Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk, Lugansk, Harkov ve Herson’daki saldırı girişimleri püskürttük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarında, Ukrayna güçlerinin Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Harkov ve Herson bölgelerindeki yerleşim yerlerine yeni saldırı girişimlerinde bulunduklarını, ancak söz konusu girişimlerin her birinin püskürtüldüğünü belirtti.

Konaşenkov ayrıca, Ukrayna birliklerinin Donetsk’teki Krasnıy Liman yerleşim yerine yönelik saldırısı sırasında ‘düşman güçlerinin 100 askerinin öldürüldüğünü’ kaydetti ve söz konusu güçlerin içinde 40 yabancı paralı askerin de bulunduğunu ekledi.