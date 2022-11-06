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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221106/zaporojyede-ukraynanin-saldiracagi-beklentisiyle-mustahkem-alanlar-olusturuluyor-1063124480.html
Zaporojye’de Ukrayna’nın saldıracağı beklentisiyle müstahkem alanlar oluşturuluyor
Zaporojye’de Ukrayna’nın saldıracağı beklentisiyle müstahkem alanlar oluşturuluyor
Ukrayna güçlerinin yakında saldırıya geçeceği beklentisi nedeniyle, Zaporojye bölgesinde savunma hatları oluşturulduğu ve tahkimat yapıldığı belirtildi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
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Zaporojye’de Ukrayna’nın saldıracağı beklentisiyle müstahkem alanlar oluşturuluyor

14:24 06.11.2022 (güncellendi: 14:25 06.11.2022)
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Ukrayna güçlerinin yakında saldırıya geçeceği beklentisi nedeniyle, Zaporojye bölgesinde savunma hatları oluşturulduğu ve tahkimat yapıldığı belirtildi.
Zaporojye bölgesi idaresi konsey üyesi Vladimir Rogov, RİA Novosti haber ajansına demecinde, Ukrayna güçlerinin ABD’de 8 Kasım’da düzenlenecek Kongre ara seçimleri öncesinde saldırıya geçmesini beklediklerini söyledi ve bu nedenle cephede savunma hatlarını güçlendirdiklerini ve müstahkem alanlar oluşturduklarını kaydetti.
Rogov, “ABD yönetimi, seçmenlere güzel bir tablo sunabilmek için (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’i ölümcül bir maceraya itiyor” yorumunu yaptı.
Daha önce Herson bölgesi idarecileri de Ukrayna tarafının karşı saldırıya geçmesini beklediklerini ve buna karşın savunmalarını güçlendirdiklerini kaydetmişti.
Zaporojye ve Herson bölgeleri, düzenlenen referandumların ardından geçen ay Rusya’ya bağlanmışlardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
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15:23 06.11.2022
Rusya: Ukrayna güçlerinin Donetsk, Lugansk, Harkov ve Herson’daki saldırı girişimleri püskürttük
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarında, Ukrayna güçlerinin Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Harkov ve Herson bölgelerindeki yerleşim yerlerine yeni saldırı girişimlerinde bulunduklarını, ancak söz konusu girişimlerin her birinin püskürtüldüğünü belirtti.
Konaşenkov ayrıca, Ukrayna birliklerinin Donetsk’teki Krasnıy Liman yerleşim yerine yönelik saldırısı sırasında ‘düşman güçlerinin 100 askerinin öldürüldüğünü’ kaydetti ve söz konusu güçlerin içinde 40 yabancı paralı askerin de bulunduğunu ekledi.
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