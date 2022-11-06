Zaporojye bölgesi idaresi konsey üyesi Vladimir Rogov, RİA Novosti haber ajansına demecinde, Ukrayna güçlerinin ABD’de 8 Kasım’da düzenlenecek Kongre ara seçimleri öncesinde saldırıya geçmesini beklediklerini söyledi ve bu nedenle cephede savunma hatlarını güçlendirdiklerini ve müstahkem alanlar oluşturduklarını kaydetti.
Rogov, “ABD yönetimi, seçmenlere güzel bir tablo sunabilmek için (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’i ölümcül bir maceraya itiyor” yorumunu yaptı.
Daha önce Herson bölgesi idarecileri de Ukrayna tarafının karşı saldırıya geçmesini beklediklerini ve buna karşın savunmalarını güçlendirdiklerini kaydetmişti.
Zaporojye ve Herson bölgeleri, düzenlenen referandumların ardından geçen ay Rusya’ya bağlanmışlardı.