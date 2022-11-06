https://sputniknews.com.tr/20221106/yazar-ozsan-sadece-kafanizda-kurmak-yeterli-degil-gordugunuzu-kelimelerle-guzellestirmeniz-de-gerek-1063145970.html

Yazar Özsan: Sadece kafanızda kurmak yeterli değil gördüğünüzü kelimelerle güzelleştirmeniz de gerek

Yazar Özsan: Sadece kafanızda kurmak yeterli değil gördüğünüzü kelimelerle güzelleştirmeniz de gerek

Öykü yazarı Özsan, "Sadece kafanızda kurmak yeterli değil, o gördüğünüz şeyi kelimelerle güzelleştirmeniz de gerekiyor” dedi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T23:57+0300

2022-11-06T23:57+0300

2022-11-07T11:57+0300

öykü

gündem dişi

yazar

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Yazar Özsan: Sadece kafanızda kurmak yeterli değil gördüğünüzü kelimelerle güzelleştirmeniz de gerek Yazar Özsan: Sadece kafanızda kurmak yeterli değil gördüğünüzü kelimelerle güzelleştirmeniz de gerek

Öykü yazarı Ezgi Özsan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Kısa öykünün tarz olarak çağımızın sahip olmayı istediği bütün insani özlemleri taşıdığını ve toplumdaki insanların duygularını iyileştirmek suretiyle sorunları yoluna koyan, sesi olan ve çevremizde gördüklerimizi ifade edebilme çabasını geliştiren bir sanat dalı olduğunu söyleyen Özsan, “Edebiyat alanı çok ağır, zihinsel bir alan. Çok bilgi birikiminizin olması gerekiyor, çok iyi gözlem gücünüzün olması gerekiyor. Bunlar çok erken yaşlarda olmuyor… Dikkatimizi dağıtan çok fazla teknolojik alet, mecra, bir sürü yer var. Gözlemlerinizi bir yerde toplamanız ve kısa öykü halini alması zaman alıyor” diye konuştu.“Öykünün sözde, hayalde ve fikirde güzelliğin aracı olduğunu” belirten Özsan, “Çocukluğundan beri sanatın içinde kalabilmem için çok uğraştım… Fikir özgürlüğünü, demokratik alanı yazıda kurabildiğimi düşünüyorum. Sanatın her dalı insan ruhunu besler ama edebiyat biraz da güzelleştirmeyle, güzel sözle, güzel yazıyla alakalı. Sadece kafanızda kurmak yeterli değil, o gördüğünüz şeyi kelimelerle güzelleştirmeniz de gerekiyor. Buradaki güzellik kavramı sadece hayatın güzel yanlarını almak değil, gerçekliğini de almak ama hayal gücünü ve yaratıcılığı unutmadan” şeklinde konuştu.

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2022

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öykü, yazar, аудио