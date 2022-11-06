https://sputniknews.com.tr/20221106/yagisli-hava-geri-geliyor-1063119522.html

Yağışlı hava geri geliyor

Yağışlı hava geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren güney ve doğu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere, yurdun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta yağışların... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T10:19+0300

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türkiye

sağanak

hava durumu

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta başından itibaren güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz." dedi.Çelik, AA muhabirine, hafta sonu ve gelecek haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.Bir süredir yurt genelinde yağışsız günler yaşandığını belirten Çelik, gelecek hafta boyunca güney ve doğu bölgelerinde görülecek yağışların aralıklarla süreceğini söyledi.Pazar günü özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağışlar görüleceğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini anlatan Çelik, "Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınçla hafta sonu birkaç derece sıcaklıklar arttı ve özellikle batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ancak hafta başından itibaren tekrar batı bölgelerde 3, 4 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, belki 1, 2 derece altında seyredeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.Ankara, İstanbul ve İzmir ile ilgili 3 günlük hava durumu tahminlerini de açıklayan Çelik, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 15-17, İstanbul'da 16-18 ve İzmir'de 20 derece civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.Çelik, İzmir'de pazar sabahından itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın pazartesiden itibaren kesileceğini, İstanbul'da pazartesi bir yağış geçişi olacağını, Ankara'da ise yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava olacağının tahmin edildiğini kaydetti.Türkiye genelinde hava nasıl olacak?Çelik, Türkiye genelindeki yağışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20221005/ankara-valiliginden-saganak-yagis-uyarisi-1061987573.html

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