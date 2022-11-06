Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221106/yagisli-hava-geri-geliyor-1063119522.html
Yağışlı hava geri geliyor
Yağışlı hava geri geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren güney ve doğu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere, yurdun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta yağışların... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T10:19+0300
2022-11-06T10:19+0300
türkiye
sağanak
hava durumu
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060072826_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_56204ae34e90d29c49379a0f4531210c.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta başından itibaren güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz." dedi.Çelik, AA muhabirine, hafta sonu ve gelecek haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.Bir süredir yurt genelinde yağışsız günler yaşandığını belirten Çelik, gelecek hafta boyunca güney ve doğu bölgelerinde görülecek yağışların aralıklarla süreceğini söyledi.Pazar günü özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağışlar görüleceğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini anlatan Çelik, "Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınçla hafta sonu birkaç derece sıcaklıklar arttı ve özellikle batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ancak hafta başından itibaren tekrar batı bölgelerde 3, 4 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, belki 1, 2 derece altında seyredeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.Ankara, İstanbul ve İzmir ile ilgili 3 günlük hava durumu tahminlerini de açıklayan Çelik, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 15-17, İstanbul'da 16-18 ve İzmir'de 20 derece civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.Çelik, İzmir'de pazar sabahından itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın pazartesiden itibaren kesileceğini, İstanbul'da pazartesi bir yağış geçişi olacağını, Ankara'da ise yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava olacağının tahmin edildiğini kaydetti.Türkiye genelinde hava nasıl olacak?Çelik, Türkiye genelindeki yağışlara ilişkin şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20221005/ankara-valiliginden-saganak-yagis-uyarisi-1061987573.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060072826_131:0:1104:730_1920x0_80_0_0_681aa606c66a75d2fb2892da5da5c5fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağanak, hava durumu, türkiye
sağanak, hava durumu, türkiye

Yağışlı hava geri geliyor

10:19 06.11.2022
© AASağanak yağış
Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başından itibaren güney ve doğu bölgeleri ağırlıklı olmak üzere, yurdun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta yağışların etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta başından itibaren güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz." dedi.
Çelik, AA muhabirine, hafta sonu ve gelecek haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Bir süredir yurt genelinde yağışsız günler yaşandığını belirten Çelik, gelecek hafta boyunca güney ve doğu bölgelerinde görülecek yağışların aralıklarla süreceğini söyledi.
Pazar günü özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağışlar görüleceğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:
"Güney Ege'de başlayacak yağış, öğle saatlerine doğru Güney Ege ve tüm Akdeniz Bölgesi'nde görülecek. Hafta başından itibaren ise güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar özellikle Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bir de Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde zaman zaman kuvvetli de olabilir."
Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini anlatan Çelik, "Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınçla hafta sonu birkaç derece sıcaklıklar arttı ve özellikle batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ancak hafta başından itibaren tekrar batı bölgelerde 3, 4 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, belki 1, 2 derece altında seyredeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
Ankara, İstanbul ve İzmir ile ilgili 3 günlük hava durumu tahminlerini de açıklayan Çelik, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 15-17, İstanbul'da 16-18 ve İzmir'de 20 derece civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Çelik, İzmir'de pazar sabahından itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın pazartesiden itibaren kesileceğini, İstanbul'da pazartesi bir yağış geçişi olacağını, Ankara'da ise yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava olacağının tahmin edildiğini kaydetti.
Türkiye genelinde hava nasıl olacak?
Çelik, Türkiye genelindeki yağışlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Pazar sabah Muğla çevrelerinde zaman zaman kuvvetli yağışlar görebiliriz. Yine öğle saatlerinden itibaren de Antalya'nın özellikle doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli yağışlar göreceğiz, daha sonra da Doğu Akdeniz'de. Pazartesi günü Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde aralıklarla kuvvetli yağışlar görebiliriz. Önümüzdeki hafta boyunca güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere yağışlar göreceğiz. Ancak kuzeyde de özellikle Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyı kesiminde de hafif olmak üzere aralıklarla yağışlar olacak. 'Kuzeyli rüzgarlarla birlikte Karadeniz üzerinden gelen bulutlarla Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de de yine aralıklarla yağışlar görülecek.' diyebiliriz, önümüzdeki hafta boyunca. Yurt genelindeki yağışların hemen hemen tamamı yağmur ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Özellikle kuzeydoğu bölgelerimizde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinin yüksek yerlerindeki yağışların karla karışık yağış ya da kar şeklinde olacağını düşünüyoruz."
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
YAŞAM
Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
5 Ekim, 14:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала