https://sputniknews.com.tr/20221106/varank-geleneksel-endustrilerde-oldugu-gibi-yuksek-teknolojili-alanlarda-da-artik-rakip-tanimiyoruz-1063117498.html

Varank: Geleneksel endüstrilerde olduğu gibi yüksek teknolojili alanlarda da artık rakip tanımıyoruz

Varank: Geleneksel endüstrilerde olduğu gibi yüksek teknolojili alanlarda da artık rakip tanımıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin geleneksel endüstrilerde, emek yoğun işlerde olduğu gibi yüksek teknolojili alanlarda da artık rakip... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T03:38+0300

2022-11-06T03:38+0300

2022-11-06T03:38+0300

türkiye

mustafa varank

recep tayyip erdoğan

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Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziray, büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, kentte 2 sene önce 300 fabrikanın, bugün de 16 milyar liralık yatırımla 8-9 bin kişiye iş kapısı olacak 70 tesisin açılışını yaptıklarını belirtti.Varank, şöyle devam etti:"Türkiye ekonomisi büyümeye çalışıyor, kabını adeta yırtıp dışarı çıkmaya çalışıyor ama nasıl bir konjonktürde bunu yapıyoruz. Tüm dünyanın bir türbülansta olduğu, büyük bir fırtınayla karşı karşıyayken bunu yapmaya çalışıyoruz. ABD'de, Avrupa'da, İngiltere'de 50-60 yıldır görmedikleri sıkıntıları yaşamaya başladılar. Avrupa'nın bir numaralı konusu enerji sektöründe. 'Biz acaba bu kışı nasıl atlatacağız' tek gündemleri bu. 40-50 yıldır görmedikleri enflasyonları yaşıyorlar. Bu türbülans elbette Türkiye'yi de etkiliyor. Bu dalgalı denizde Türkiye'nin rotasını istikamet üzerine tutmaya çalışıyoruz. Bunu başarmanın yolu da o gemiyi en güzel şekilde idare edebilecek tecrübeye sahip, azme sahip, kararlılığa sahip bir kaptandan geçiyor. İşte biz inanıyoruz ki Türkiye'yi rotasında tutabilecek bir tane kaptan var o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah onun liderliğinde bu sıkıntıları atlatacağız. Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh yarınlara taşıyacağız.Biz geleneksel endüstrilerde, emek yoğun işlerde olduğu gibi yüksek teknolojili alanlarda da artık rakip tanımıyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Türkiye'nin otomobilini banttan indirdik, 29 Ekim'de Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını açtık. Banttan ilk araçları indirdik. İşte o proje de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projesi. Bakın o bu vizyonu ortaya koymasaydı, bu işin takipçisi olmasaydı, 'Türkiye artık kendi otomobilini üretmeli' demeseydi emin olun bu işler olmazdı. Evet babayiğitler var, bu işe girdiler, yatırım yaptılar ama ne diyoruz, ne kadar babayiğit de olsanız bu işlerin arkasında sapasağlam duran bir irade lazım, bir baş babayiğit lazım o baş babayiğit de Cumhurbaşkanımız."

https://sputniknews.com.tr/20221104/togg-akilli-otomobillerin-uretim-asamalarini-paylasti-1063086299.html

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